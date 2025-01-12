Καθώς οι φλόγες άρχιζαν να καταβροχθίζουν την κοινότητα Αλταντίνα, βόρεια του Λος Άντζελες, η Τζανέλ Γκρας προσπαθούσε να διατηρήσει την ψυχραιμία της. Χωρίς να διστάσει, χωρίς να δειλιάσει, άρχισε να οργανώνει την εσπευσμένη απομάκρυνση 25 αλόγων και άλλων ζώων για τα οποία είχε την ευθύνη.

«Ήταν πολύ σκληρό γι’ αυτά, επειδή δεν ήξεραν τι γίνεται», είπε η εκπαιδεύτρια αλόγων στο Γαλλικό Πρακτορείο στο ιππικό κέντρο όπου βρήκαν καταφύγιο.

Η εγκατάσταση θυμίζει κιβωτό του Νώε: εκεί μεταφέρθηκαν ζώα από πολλές περιοχές που έπληξε η πύρινη κόλαση η οποία πολιορκεί τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη των ΗΠΑ αυτή την εβδομάδα. Ανάμεσα στα κάπου εκατό ζώα που διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν εκεί είναι πόνυ, γαϊδουράκια, ακόμη και αγελάδα-μινιατούρα.

Αφού έσωσε τα ζώα από την καταστροφή, η κυρία Γκρας λέει πως ήταν μεγάλη ανακούφιση το ότι βρήκε αυτή την όαση ειρήνης.

«Το τελευταίο άλογο που βγάλαμε από τον στάβλο (...) ήταν αληθινά δύσκολο», αφηγήθηκε. «Υπήρχε πολύς καπνός, είχε πέσει σκοτάδι — δεν έβλεπα τίποτα. Και το άλογο κι εγώ σκοντάφταμε πάνω σε πράγματα, σε κλαδιά...».

IN PICTURES: Scramble to shelter animals from Los Angeles wildfires



Read more: https://t.co/N4zHKWXYzY#GeoNews pic.twitter.com/LWgQrTgu1j — Geo English (@geonews_english) January 12, 2025

«Πίστεψα πως θα ήμουν ανάμεσα στα θύματα» της πυρκαγιάς, λέει, χωρίς να μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά της.

Οι πυρκαγιές στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 16 ανθρώπους στο ευρύτερο Λος Άντζελες από την Τρίτη κι ανάγκασαν πάνω από 150.000 κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Γίνονται εκατοντάδες δωρεές για τους ανθρώπους που επλήγησαν, αλλά και για τα αμέτρητα ζώα που επίσης δοκιμάζονται εξαιτίας της καταστροφής.

«Δεν είχαμε ξαναδεί ποτέ τέτοιο πράγμα», θα πει η Τζένι Νέβιν, διευθύντρια επικοινωνίας του ιππικού κέντρου του Λος Άντζελες. «Την πρώτη νύχτα, την Τρίτη, είχαμε πολλή κίνηση, τα πράγματα ήταν χαοτικά. Κατέφθανε κόσμος από παντού (...) ενίοτε για φέρει ολόκληρα φορτία, άλογα μέσα σε μεγάλα φορτηγά».

Μπροστά σ’ ένα από τα παχνιά, η Τάρα Πέιτζ φροντίζει τον Τραφλς, το πόνυ της κόρης της, τριών ετών. «Ήταν λες και μας χτύπησε ανεμοστρόβιλος», λέει η επαγγελματίας κασκαντέρ.

Το κύμα αλληλεγγύης εκτείνεται πολύ πέρα από το ιππικό κέντρο. Ακτιβιστές για την προστασία των ζώων, κτηνίατροι, εθελοντές, παρουσιάζονται λίγο ως πολύ παντού για να προσφέρουν τη βοήθειά τους.

Η φιλοζωική οργάνωση Pasadena Humane Society, σε άλλο προάστιο βόρεια του Λος Άντζελες, υποδέχθηκε κάπου 400 ζώα από την κοντινή κοινότητα Αλταντίνα.

(Per KTLA) On Saturday afternoon, two local nonprofits partnered up to fly 84 pets to safety out of Burbank Airport in the wake of the devastating Southern California wildfires. The organizations, Best Friends Animal Society and Wings of Rescue, boarded 58 cats and 26 dogs onto… pic.twitter.com/V4k5DsdhPd — RebelwithoutaReason (@RebelwoaReason) January 12, 2025

Πολλά έφθασαν εκεί τραυματισμένα, ή με τρομερό στρες.

Όπως κουταβάκι πέντε ημερών, ακόμα με κλειστά τα μάτια, που βρέθηκε, με εγκαύματα στα αυτιά, στα συντρίμμια κτιρίου που είχε γίνει στάχτη.

Η επικεφαλής της κτηνιατρικής κλινικής Animal Wellness Center, η Άνι Χάρβιλτς, παραδέχεται πως δεν έχει κλείσει μάτι τις τελευταίες ημέρες.

Η κτηνίατρος προσφέρθηκε να υποδεχθεί και να περιθάλψει ζώα όταν εκδηλώθηκε η πρώτη πυρκαγιά, στην κοινότητα Πασίφικ Παλισέιντς.

Έκτοτε, βομβαρδίστηκε με εκατοντάδες αιτήματα. Της έφεραν σκύλους, γάτες, ακόμη και κουνέλι.

Το κύμα θυμάτων αυτό είναι πολύ πιθανό να συνεχιστεί, σημειώνει με ανησυχία η ίδια: οι πυρκαγιές δεν έχουν τεθεί ακόμη υπό έλεγχο.

«Όσο θα σβήνουν οι φωτιές, θα έρχονται κι άλλα τραυματισμένα ζώα», προεξόφλησε. «Αυτή δεν είναι παρά μόνο η αρχή».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.