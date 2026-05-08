«Οι παγκόσμιοι δασμοί 10% του Τραμπ είναι παράνομοι» αποφάνθηκε το Δικαστήριο Διεθνούς Εμπορίου των ΗΠΑ

Ομοσπονδιακό δικαστήριο έκρινε την Πέμπτη ότι οι παγκόσμιοι δασμοί 10% του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ είναι παράνομοι.

Με απόφαση 2-1, η επιτροπή δικαστών του Δικαστηρίου Διεθνούς Εμπορίου κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η κυβέρνηση Τραμπ ερμήνευσε εσφαλμένα τον νόμο που χρησιμοποιήθηκε για να δικαιολογήσει τους σαρωτικούς δασμούς.

Είναι η δεύτερη φορά που το δασμολογικό καθεστώς του προέδρου κρίνεται παράνομο, με το Ανώτατο Δικαστήριο νωρίτερα φέτος να επικυρώνει απόφαση του Δικαστηρίου Διεθνούς Εμπορίου που μπλόκαρε τον πρώτο γύρο δασμών του Τραμπ.

Ο άμεσος αντίκτυπος της απόφασης της Πέμπτης δεν είναι σαφής. Το δικαστήριο εξέδωσε ασφαλιστικά μέτρα για δύο μικρές επιχειρήσεις και την πολιτεία της Ουάσινγκτον. Ωστόσο, οι δικαστές απέρριψαν τις αγωγές που υπέβαλε η πλειοψηφία των πολιτειών επειδή δεν είχαν έννομο συμφέρον.

Η διαμάχη περιορίστηκε στον ορισμό της φράσης «ελλείμματα ισοζυγίου πληρωμών». Το Δικαστήριο Διεθνούς Εμπορίου απέρριψε το επιχείρημα της κυβέρνησης Τραμπ ότι ο όρος αυτός στο Άρθρο 122 του Εμπορικού Νόμου του 1974 είναι ο ίδιος με το «εμπορικό έλλειμμα».

«Είναι σαφές ότι το Κογκρέσο γνώριζε τις διαφορές στις λέξεις που επέλεξε», έκρινε το Δικαστήριο. Οι δικαστές αναγνώρισαν ότι ο όρος «προκαλεί κάποια σύγχυση», αλλά κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η ερμηνεία της κυβέρνησης Τραμπ ήταν εσφαλμένη.

«Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι σήμερα, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών είναι το κατάλληλο στοιχείο για τον εντοπισμό ενός ελλείμματος στο ισοζύγιο πληρωμών. Το Κογκρέσο το 1974 αναγνώρισε τα ελλείμματα διακανονισμού, ρευστότητας και βασικού ισοζυγίου ως «ελλείμματα ισοζυγίου πληρωμών», αποφάνθηκε το Δικαστήριο.

Ο παγκόσμιος δασμός 10% τέθηκε σε ισχύ τον Φεβρουάριο και, βάσει νόμου, πρόκειται να λήξει στα τέλη Ιουλίου.

