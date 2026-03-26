Η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέληξε σε μια άτυπη συμφωνία για την επιβολή προστίμων σε διαδικτυακές πλατφόρμες που εισάγουν «μη ασφαλή» προϊόντα, σε μια κίνηση που, όπως δήλωσε, αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των φθηνών και πιθανώς μη ασφαλών κινεζικών αγαθών που εισέρχονται στην ΕΕ μέσω πλατφορμών όπως το Temu και το Shein.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ ανέφεραν σε κοινή δήλωση την Πέμπτη ότι κατέληξαν σε αυτή τη συμφωνία στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα.

«Η συστηματική και επαναλαμβανόμενη μη συμμόρφωση θα οδηγεί σε αυστηρότερες κυρώσεις ύψους έως και 6% των ετήσιων εισαγωγών και στην αναστολή λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ηλεκτρονικού εμπορίου. Ο στόχος: μια εσωτερική αγορά που δεν αφήνει πλέον πλατφόρμες όπως το Temu, το Shein και το AliExpress στο απυρόβλητο, την ώρα που διοχετεύουν τεράστιες ποσότητες μη συμμορφούμενων αγαθών στην ευρωπαϊκή αγορά και ανταγωνίζονται αθέμιτα τις επιχειρήσεις μας», δήλωσε ο αξιωματούχος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ντιρκ Γκότινκ.

«Αυτό θα καταστήσει την ενιαία αγορά σημαντικά ασφαλέστερη και δικαιότερη για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

