Οι Αμερικανοί εισαγγελείς υποστήριξαν ότι ο πρώην ηγέτης της Βενεζουέλας, Νικολά Μαδούρο, «λεηλάτησε» τον πλούτο της χώρας, στη δικαστική διαμάχη που ξεκίνησε σχετικά με τη χρηματοδότηση της υπεράσπισής του. Ένας δικαστής φάνηκε την Πέμπτη να δείχνει κατανόηση προς τα νομικά επιχειρήματα ότι ο Μαδούρο και η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν κρατικά κεφάλαια της Βενεζουέλας για να καλύψουν τα έξοδα της υπεράσπισής τους.

Οι δικηγόροι του ζεύγους ζήτησαν από το δικαστήριο να απορρίψει την υπόθεση περί «ναρκο-τρομοκρατίας», υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ τους έχουν στερήσει την πρόσβαση σε αυτά τα κεφάλαια λόγω των κυρώσεων κατά της χώρας.

Οι εισαγγελείς αντέτειναν ότι ο Μαδούρο «λεηλάτησε» τον πλούτο της Βενεζουέλας και δεν θα έπρεπε να του επιτραπεί να χρησιμοποιήσει κρατικά χρήματα για νομικά έξοδα.

Ο 92χρονος δικαστής Άλβιν Χέλερσταϊν επισήμανε ότι «το δικαίωμα στην υπεράσπιση είναι ύψιστης σημασίας», προσθέτοντας ωστόσο ότι δεν θα απορρίψει την υπόθεση λόγω αυτής της διαμάχης. Ανέφερε ότι θα εκδώσει απόφαση σε μεταγενέστερο χρόνο, καθώς και την ημερομηνία της επόμενης ακρόασης.

Ο Μαδούρο και η Φλόρες συνελήφθησαν από αμερικανικές δυνάμεις στις 3 Ιανουαρίου, σε μια νυχτερινή επιχείρηση στο συγκρότημά του στο Καράκας, και μεταφέρθηκαν στη Νέα Υόρκη για να αντιμετωπίσουν κατηγορίες που σχετίζονται με όπλα και ναρκωτικά, τις οποίες αρνούνται.

Στην ακροαματική διαδικασία της Πέμπτης, φορώντας πράσινες στολές κρατουμένων, το ζευγάρι κάθισε ήσυχα ανάμεσα στους δικηγόρους του, ακούγοντας τα επιχειρήματα μέσω ακουστικών με μετάφραση. Η ατμόσφαιρα ήταν σε έντονη αντίθεση με την πρώτη τους εμφάνιση στο δικαστήριο, όταν ο Μαδούρο είχε εκφωνήσει μια πολυλεπτή ομιλία, υποστηρίζοντας ότι απήχθη και ότι είναι αθώος. Εκείνη η ακρόαση είχε ολοκληρωθεί με έναν άνδρα να του φωνάζει από το πίσω μέρος της αίθουσας.

Λόγω των αμερικανικών κυρώσεων, ο Μαδούρο και η κυβέρνηση της Βενεζουέλας χρειάζονταν ειδική άδεια για να χρησιμοποιήσουν κρατικά κεφάλαια για την υπεράσπιση. Το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) είχε αρχικά χορηγήσει την άδεια, αλλά στη συνέχεια την ανακάλεσε.

Οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι η πρόσβαση σε κρατικά κεφάλαια δεν πρέπει να επιτραπεί για λόγους εθνικής ασφάλειας και ισχυρίστηκαν ότι το ζευγάρι διαθέτει προσωπικούς πόρους για την πληρωμή των δικηγόρων, κάτι που οι ίδιοι αρνούνται.

Σύμφωνα με το αμερικανικό δίκαιο, ο Μαδούρο, όπως κάθε κατηγορούμενος, δικαιούται διορισμένο από το δικαστήριο συνήγορο, εφόσον δεν μπορεί να καλύψει το κόστος υπεράσπισης. Ο δικαστής φάνηκε να συμφωνεί εν μέρει με το επιχείρημα του δικηγόρου του Μαδούρο ότι η υπόθεση είναι ιδιαίτερα περίπλοκη και θα ήταν δύσκολο για έναν δημόσιο συνήγορο να την αναλάβει αποτελεσματικά.

Οι εισαγγελείς, από την πλευρά τους, υποστήριξαν ότι η άρνηση πρόσβασης στα κεφάλαια συνδέεται με τις μακροχρόνιες κυρώσεις κατά του καθεστώτος Μαδούρο και με τους ισχυρισμούς ότι το ζευγάρι ιδιοποιήθηκε δημόσιο πλούτο. Ο δικαστής αμφισβήτησε αυτή τη λογική, σημειώνοντας ότι η σύλληψη του Μαδούρο έχει αλλάξει τα δεδομένα της εξωτερικής πολιτικής.

«Κάνουμε συναλλαγές με τη Βενεζουέλα», είπε, επισημαίνοντας ότι μετά τη σύλληψη, η πρώην αντιπρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες ανέλαβε την εξουσία και αποκαταστάθηκαν διπλωματικές σχέσεις με τις ΗΠΑ.

Παρατήρησε επίσης ότι «η κυβέρνηση της Βενεζουέλας είναι πρόθυμη να πληρώσει».

Ο δικαστής έδειξε αμηχανία ως προς την επίλυση του ζητήματος, καθώς η υπεράσπιση ζητούσε την πλήρη απόρριψη της υπόθεσης.

Οι κατηγορίες κατά του Μαδούρο περιλαμβάνουν συνωμοσία ναρκο-τρομοκρατίας, εισαγωγή κοκαΐνης, κατοχή βαρέων όπλων και συναφείς συνωμοσίες. Το ζευγάρι δεν έχει ακόμη ζητήσει αποφυλάκιση με εγγύηση και παραμένει κρατούμενο σε ομοσπονδιακό κέντρο κράτησης στο Μπρούκλιν. Δεν έχει οριστεί ημερομηνία δίκης.

Κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου στην Ουάσιγκτον, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι εξετάζεται η άσκηση επιπλέον κατηγοριών κατά του Μαδούρο, προσθέτοντας ότι θα έχει «δίκαιη δίκη».

Κάτοικοι του Καράκας δήλωσαν ότι παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις. Μια 72χρονη συνταξιούχος δικηγόρος εξέφρασε ανάμεικτα συναισθήματα, δηλώνοντας ότι αισθάνεται κάποια συμπόνια, αλλά θεωρεί ότι πρέπει να τιμωρηθεί αυστηρά. Αντίθετα, μια 67χρονη συνταξιούχος νοσηλεύτρια δήλωσε ότι πιστεύει στην αθωότητά του και ότι θα αποφυλακιστεί, κατηγορώντας τις ΗΠΑ για ασαφείς και πολλαπλές κατηγορίες.

Πηγή: skai.gr

