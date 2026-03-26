Μυστήριο με ανάρτηση του Λευκού Οίκου με θολή εικόνα του Τραμπ

Με μία αινιγματική ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ, ο Λευκός Οίκος έχει τροφοδοτήσει με εικασίες τους χρήστες για τον συμβολισμό της.

Ο επίσημος λογαριασμός ανάρτησε μια θολή φωτογραφία, στην οποία φαίνεται να απεικονίζεται ο Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς ωστόσο να είναι δυνατή η ταυτοποίησή του.

Η νέα αυτή ανάρτηση έρχεται εν μέσω αντικρουόμενων μηνυμάτων για την έκβαση της κρίσης στη Μέση Ανατολή, την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος έχει αποστείλει σχέδιο 15 σημείων στο Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Ωστόσο, νωρίτερα σήμερα δήλωσε ότι δεν «ξέρει εάν οι ΗΠΑ είναι πλέον διατεθειμένες να προχωρήσουν σε συμφωνία».

Πηγή: skai.gr

