Εντυπωσιακές ασκήσεις ως μέρος της επιχείρησης «Epic Fury» στο Ιράν έδειξε σήμερα η Κεντρική ΔΙοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), η οποία σε ανάρτησή της στο X ανέβασε φωτογραφίες από ένα F-35 Lightning II της 388ης Πτέρυγας Μάχης να ανεφοδιάζεται στον αέρα κατά τη διάρκεια της νύχτας, σε μια πολεμική αποστολή της 24ης Μαρτίου.

Η επιχείρηση «Epic Fury», η οποία ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου 2026 με προεδρική οδηγία, επικεντρώνεται στην αποδόμηση του μηχανισμού ασφαλείας του Ιράν μέσω αεροπορικών επιδρομών σε περισσότερους από 10.000 στόχους, συμπεριλαμβανομένων ναυτικών σκαφών, εν μέσω περισσοτέρων από 8.000 εξόδων.

A U.S. Air Force F-35 Lightning II refuels mid-air while flying a combat mission during Operation Epic Fury, March 24. pic.twitter.com/rqyLWdwiYU — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 26, 2026

Πηγή: skai.gr

