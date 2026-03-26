Διαστημική τεχνολογία: F-35 ανεφοδιάζεται στον αέρα μέσα στη νύχτα - Δείτε φωτογραφίες

Η επιχείρηση «Epic Fury» επικεντρώνεται στην αποδόμηση του μηχανισμού ασφαλείας του Ιράν, μέσω αεροπορικών επιδρομών σε περισσότερους από 10.000 στόχους

F-35

Εντυπωσιακές ασκήσεις ως μέρος της επιχείρησης «Epic Fury» στο Ιράν έδειξε σήμερα η Κεντρική ΔΙοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), η οποία σε ανάρτησή της στο X ανέβασε φωτογραφίες από ένα F-35 Lightning II της 388ης Πτέρυγας Μάχης να ανεφοδιάζεται στον αέρα κατά τη διάρκεια της νύχτας, σε μια πολεμική αποστολή της 24ης Μαρτίου.

centcom

centcom

centcom

Η επιχείρηση «Epic Fury», η οποία ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου 2026 με προεδρική οδηγία, επικεντρώνεται στην αποδόμηση του μηχανισμού ασφαλείας του Ιράν μέσω αεροπορικών επιδρομών σε περισσότερους από 10.000 στόχους, συμπεριλαμβανομένων ναυτικών σκαφών, εν μέσω περισσοτέρων από 8.000 εξόδων.

