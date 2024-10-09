Οι γεωργικές αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) παρουσιάζουν θετικά σημάδια σταθεροποίησης, σύμφωνα με τη φθινοπωρινή έκδοση του 2024 της έκθεσης βραχυπρόθεσμων προοπτικών για τις γεωργικές αγορές της ΕΕ, η οποία δημοσιεύτηκε σήμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σύμφωνα με την έκθεση, αυτές οι θετικές τάσεις οφείλονται κυρίως στο ότι τα έξοδα παραγωγής μειώθηκαν σταθερά τους τελευταίους μήνες, καθώς ο πληθωρισμός των τροφίμων έχει σταθεροποιηθεί. Το γενικό μακροοικονομικό περιβάλλον και το περιβάλλον τιμών των τροφίμων δείχνει πιθανές βελτιώσεις στη ζήτηση για αγροδιατροφικά προϊόντα στους περισσότερους τομείς. Ωστόσο, οι προοπτικές εξακολουθούν να χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθμό αβεβαιότητας, ο οποίος συνδέεται με τα καιρικά φαινόμενα, τις γεωπολιτικές συγκρούσεις και τις ζωικές και φυτικές ασθένειες. Στο διάστημα που ακολούθησε την εαρινή έκδοση των βραχυπρόθεσμων προοπτικών, παρατηρήθηκαν συχνότερες και πιο ζημιογόνες δυσμενείς καιρικές συνθήκες, οι οποίες επηρέασαν την παραγωγή και τα επίπεδα ποιότητας των σημαντικότερων αροτραίων καλλιεργειών.

Για παράδειγμα, η παραγωγή σιτηρών στην ΕΕ για την περίοδο 2024-2025 εκτιμάται σε 260,9 εκατομμύρια τόνους, περίπου 7% κάτω από τον μέσο όρο πενταετίας, ποσότητα που συνιστά τη χαμηλότερη παραγωγή της τελευταίας δεκαετίας. Αυτό οφείλεται στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επηρεάζουν τις αποδόσεις και, εν μέρει, στη μείωση της καλλιεργούμενης έκτασης λόγω, μεταξύ άλλων, υπερβολικών βροχοπτώσεων που διαταράσσουν τη φύτευση. Οι πλέον πληγείσες καλλιέργειες είναι το μαλακό σιτάρι και ο αραβόσιτος, ενώ η παραγωγή βρώμης, κριθαριού και σκληρού σιταριού έχει αυξηθεί. Ωστόσο, κατά την περίοδο 2024-2025, η παραγωγή ελαιολάδου αναμένεται να επανέλθει στο μέσο επίπεδο των 2 εκατομμυρίων τόνων, μετά από δύο χρόνια χαμηλής παραγωγής και ρεκόρ υψηλών τιμών. Η προσφορά γάλακτος στην ΕΕ προβλέπεται να αυξηθεί οριακά το 2025, ενώ η παραγωγή τυριού στην ΕΕ ενδέχεται να αυξηθεί περαιτέρω το 2025, καθώς οι εξαγωγές τυριού της ΕΕ θα μπορούσαν να αυξηθούν λόγω ανταγωνιστικών τιμών. Η παραγωγή χοιρινού κρέατος στην ΕΕ αναμένεται να μειωθεί ελαφρά κατά 0,5% το 2024 και κατά 0,2% το 2025. Ωστόσο, ο τομέας των πουλερικών της ΕΕ παρουσιάζει καλές προοπτικές στην αγορά το 2024, με αύξηση της παραγωγής κατά 4% και αύξηση των εξαγωγών κατά 3%.

Αθηνά Παπακώστα

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.