Ισραηλινά ΜΜΕ: Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Γάζα μετά την εκεχειρία

Την πρώτη αεροπορική επιδρομή εντός της Λωρίδας της Γάζας πραγματοποίησε νωρίτερα ο Ισραηλινός στρατός σύμφωνα με πηγή του The Jerusalem Post.

Μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν από τις 18:30 ώρα Ελλάδας ότι Ισραήλ και Χαμάς κατέληξαν σε συμφωνία εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας και για απελευθέρωση ομήρων, μετά από μαραθώνιο διαπραγματεύσεων των αντιπροσωπειών τους στην Ντόχα.

Αρχικώς, το Reuters, επικαλούμενο αξιωματούχο ενήμερο για τις διαπραγματεύσεις, τόνισε ότι οι δύο αντιμαχόμενες πλευρές συμφώνησαν για τον τερματισμό του 15μηνου πολέμου.

Αμερικανός αξιωματούχος, που δεν κατονομάζεται, είπε στον δημοσιογράφο Μπαράκ Ραβίντ του αμερικανικού ειδησεογραφικού ιστότοπου Axios ότι επετεύχθη συμφωνία για τη Λωρίδα της Γάζας.

Το Al Jazzera επικαλέστηκε δήλωση της Χαμάς ότι το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα έδωσε στην αντιπροσωπεία στην Ντόχα το πράσινο φως για να καταλήξει σε συμφωνία. Και το αιγυπτιακό ειδησεογραφικό δίκτυο al Qahera μετέδωσε επίσης την είδηση σύναψης συμφωνίας.

Σύμφωνα με αναφορές, οι δύο πλευρές συμφώνησαν στο γενικό πλαίσιο, σε ένα προσχέδιο, βασικοί άξονες του οποίου είναι η κατάπαυση πυρός για ένα διάστημα έξι εβδομάδων και η απελευθέρωση των 94 ομήρων, με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση από τις ισραηλινές φυλακές πολλαπλάσιων Παλαιστινίων. Το σχέδιο, οπως ανακοίνωσε το Κατάρ, θα τεθεί σε εφαρμογή την ερχόμενη Κυριακή (19/1).

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, από τους 94 ομήρους, οι 60 φέρονται να είναι ζωντανοί. Σύμφωνα με τις ίδιες εκτιμήσεις, για τους 94 ομήρους -νεκρούς και ζωντανούς- το Ισραήλ αναμένεται να απελευθερώσει τουλάχιστον 1.000 Παλαιστίνιους κρατούμενους, ορισμένοι εκ των οποίων βρίσκονται για πολλά χρόνια στις ισραηλινές φυλακές.

