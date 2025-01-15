Ο Γκουντέρες χαιρετίζει τη συμφωνία εκεχειρίας στη Γάζα

Τη συμφωνία για την επίτευξη εκεχειρίας και την απελευθέρωση ομήρων στη Γάζα, καλωσόρισε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, εξυμνώντας τις προσπάθειες διαμεσολάβησης της Αιγύπτου, του Κατάρ και των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο κ. Γκουτέρες τόνισε τη σημασία της πλήρους εφαρμογής της συμφωνίας και της διασφάλισης της παράδοσης ανθρωπιστικής βοήθειας στον πληθυσμό που υποφέρει στη Γάζα.

Ο ΟΗΕ, τόνισε, είναι έτοιμος να υποστηρίξει τη συμφωνία και να ενισχύσει την ανθρωπιστική βοήθεια.

Ο Γενικός Γραμματέας ζήτησε την ενότητα των Παλαιστινίων και επεσήμανε την επείγουσα ανάγκη για μια βιώσιμη λύση δύο κρατών, κατόπιν διαπραγματεύσεων, προκειμένου να επιτευχθεί μόνιμη ειρήνη. Απέτισε επίσης φόρο τιμής τους αμάχους που έχασαν τη ζωή τους, συμπεριλαμβανομένων των υπαλλήλων του ΟΗΕ και των εργαζομένων στον ανθρωπιστικό τομέα.

Ο ΟΗΕ, ανέφερε ο κ. Γκουτέρες, παραμένει αφοσιωμένος στην προώθηση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή.

Ολόκληρη η δήλωση του Αντόνιο Γκουτέρες:

«Καλωσορίζω την ανακοίνωση της συμφωνίας για την επίτευξη εκεχειρίας και την απελευθέρωση ομήρων στη Γάζα.

Επαινώ τους διαμεσολαβητές — την Αίγυπτο, το Κατάρ και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής — για τις ακούραστες προσπάθειές τους στην μεσολάβηση αυτής της συμφωνίας. Η αμετακίνητη δέσμευσή τους στην αναζήτηση μιας διπλωματικής λύσης ήταν κρίσιμη για την επίτευξη αυτής της σημαντικής πρόοδου. Καλώ όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους και να διασφαλίσουν την πλήρη εφαρμογή αυτής της συμφωνίας.

Από την αρχή της βίας, έχω ζητήσει άμεση εκεχειρία και άμεση και αδιαμφισβήτητη απελευθέρωση όλων των ομήρων.

Προτεραιότητά μας πρέπει να είναι η ανακούφιση από τα τεράστια βάσανα που προκάλεσε αυτή η σύγκρουση. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών είναι έτοιμος να υποστηρίξει την εφαρμογή αυτής της συμφωνίας και να αυξήσει την παροχή συνεχούς ανθρωπιστικής βοήθειας στους αμέτρητους Παλαιστίνιους που συνεχίζουν να υποφέρουν. Είναι επιτακτική ανάγκη αυτή η εκεχειρία να απομακρύνει τα σημαντικά εμπόδια για την παροχή βοήθειας στη Γάζα, έτσι ώστε να υποστηρίξουμε μια σημαντική αύξηση στην επείγουσα σωτήρια ανθρωπιστική υποστήριξη. Η ανθρωπιστική κατάσταση είναι σε καταστροφικά επίπεδα.

Καλώ όλα τα μέρη να διευκολύνουν την ταχεία, αδιάκοπη και ασφαλή ανθρωπιστική βοήθεια για όλους τους πολίτες που έχουν ανάγκη. Από την πλευρά μας, θα κάνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό, έχοντας πλήρη επίγνωση των σοβαρών προκλήσεων και περιορισμών που θα αντιμετωπίσουμε. Περιμένουμε οι προσπάθειές μας να υποστηριχθούν από άλλους ανθρωπιστικούς φορείς, τον ιδιωτικό τομέα και διμερείς πρωτοβουλίες.

Αυτή η συμφωνία είναι ένα κρίσιμο πρώτο βήμα, αλλά πρέπει να κινητοποιήσουμε όλες τις δυνάμεις μας για να προχωρήσουμε και σε ευρύτερους στόχους, όπως η διατήρηση της ενότητας, της συνέχειας και της ακεραιότητας του Κατεχόμενου Παλαιστινιακού Εδάφους. Η ενότητα των Παλαιστινίων είναι θεμελιώδης για την επίτευξη μόνιμης ειρήνης και σταθερότητας και τονίζω ότι η ενωμένη παλαιστινιακή διακυβέρνηση πρέπει να παραμείνει κορυφαία προτεραιότητα.

Προτρέπω τα μέρη και όλους τους σχετικούς εταίρους να αξιοποιήσουν αυτήν την ευκαιρία για να δημιουργήσουν έναν αξιόπιστο πολιτικό δρόμο για ένα καλύτερο μέλλον για τους Παλαιστινίους, τους Ισραηλινούς και την ευρύτερη περιοχή. Η λήξη της κατοχής και η επίτευξη κατόπιν διαπραγματεύσεων μιας λύσης δύο κρατών, με το Ισραήλ και την Παλαιστίνη να ζουν δίπλα-δίπλα με ειρήνη και ασφάλεια, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, τις σχετικές αποφάσεις του ΟΗΕ και προηγούμενες συμφωνίες, παραμένει επείγουσα προτεραιότητα. Μόνο μέσω μιας βιώσιμης λύσης δύο κρατών μπορούν να εκπληρωθούν οι φιλοδοξίες και των δύο λαών.

Αποτίω φόρο τιμής στους πολίτες που έχασαν τη ζωή τους, συμπεριλαμβανομένων των υπαλλήλων του ΟΗΕ και των ανθρωπιστών εργαζομένων.

Ο ΟΗΕ παραμένει αφοσιωμένος στην υποστήριξη όλων των προσπαθειών που προάγουν την ειρήνη, τη σταθερότητα και ένα πιο ελπιδοφόρο μέλλον για τους ανθρώπους της Παλαιστίνης και του Ισραήλ, και για την ευρύτερη περιοχή".

Πηγή: skai.gr

