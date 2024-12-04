Έφοδος στην κατοικία του πρώην Ευρωπαίου Επιτρόπου Δικαιοσύνης Ντιντιέ Ρέιντερς πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης στις Βρυξέλλες, σύμφωνα με τις εφημερίδες «Le Soir» και «Follow The Money».
Ο φιλελεύθερος πολιτικός είναι ύποπτος ότι ξέπλενε χρήματα παίζοντας λαχείο.
Η έρευνα ξεκίνησε με καταγγελία της Μονάδας Επεξεργασίας Οικονομικών Πληροφοριών (Ctif) και του Εθνικού Λαχείου.
Ο Ντιντιέ Ρέιντερς, Επίτροπος Δικαιοσύνης μέχρι το περασμένο Σαββατοκύριακο, έχει διατελέσει επίσης Ομοσπονδιακός Υπουργός Εξωτερικών του Βελγίου (2011-2019), υπουργός Οικονομικών (1999-2011, εκ των οποίων υπεύθυνος για την Εθνική Λοταρία από το 2007 έως το 2011).
Θεωρείται ύποπτος ότι έχει εμπλακεί σε δραστηριότητες ξεπλύματος βρόμικου χρήματος μέσω αγοράς τυχερών παιχνιδιών.
Η περίοδος που ερευνάται εκτείνεται αρκετά χρόνια πίσω, στην εποχή που ήταν ομοσπονδιακός υπουργός και τουλάχιστον έως το 2023. Κλήθηκε να καταθέσει και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος χωρίς περιοριστικούς όρους.
Η δικαστική έρευνα ξεκίνησε το 2023 από την Εισαγγελία των Βρυξελλών και σε συνεργασία με το οικονομικό τμήμα της ομοσπονδιακής δικαστικής αστυνομίας.
