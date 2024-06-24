Οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ συμφώνησαν σήμερα στο νομικό πλαίσιο που θα διέπει τη χρήση των κερδών από τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, για να διατεθούν στην Ουκρανία, μέσω της Ευρωπαϊκής Διευκόλυνσης Ειρήνης (EPC). Αυτό ανέφερε ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ, λίγο μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ στο Λουξεμβούργο.

Σύμφωνα με τον Ζ. Μπορέλ, τα απροσδόκητα κέρδη, που προέρχονται από παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία στην Ευρώπη, θα χρησιμοποιηθούν με ομαλό τρόπο προς όφελος της Ουκρανίας. Περίπου 1,4 δισ. ευρώ θα είναι διαθέσιμα κατά τη διάρκεια του επόμενου μήνα και άλλο 1 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος του έτους, είπε. Τα χρήματα αυτά θα διατεθούν στην Ουκρανία για τρεις σκοπούς: αεροπορική άμυνα, πυρομαχικά και υποστήριξη της ουκρανικής βιομηχανίας.

Ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας είπε ότι η «διαρθρωτική δυσκολία» που προβάλει μία χώρα (σ.σ. η Ουγγαρία) μπλοκάροντας αυτή την απόφαση, θα ξεπεραστεί. Εξήγησε ότι από νομικής πλευράς, εφόσον ένα κράτος μέλος δεν συμμετείχε στην απόφαση χρήσης των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, δεν έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει ούτε στην απόφαση για ποιο σκοπό θα διατεθούν.

Ωστόσο, η Ουγγαρία εμποδίζει τη χρήση περίπου 6 δισ. ευρώ από το EPC και τη Διευκόλυνση Βοήθειας της Ουκρανίας. Ο Ζ. Μπορέλ είπε ότι το θέμα θα παραπεμφθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 27-28 Ιουνίου.

Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναμένεται επίσης να συζητηθεί και η συμφωνία ασφαλείας μεταξύ της ΕΕ και της Ουκρανίας. Με την επιφύλαξη της συμφωνίας των κρατών μελών, η συμφωνία θα πρέπει να υπογραφεί, στο περιθώριο της Συνόδου, παρουσία του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Αύριο, 25 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η πρώτη διακυβερνητική διάσκεψη για την προσχώρηση της Ουκρανίας και της Μολδαβίας στην ΕΕ, κάτι το οποίο αποτελεί την «απόλυτη εγγύηση ασφαλείας», σύμφωνα με τον Ζ. Μπορέλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

