Μαζική είναι η έξοδος των κατοίκων στην πολιτεία της Φλόριντα καθώς ο τυφώνας Milton πλησιάζει λεπτό με λεπτό. Στην πολιτεία έχει σημάνει συναγερμός, με τους μετεωρολόγους να απειλούν για την απειλή. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ανέβαλε τα ταξίδι του στο εξωτερικό λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης.



«Δεδομένης της προβλεπόμενης τροχιάς και ισχύος του τυφώνα Milton, ο Πρόεδρος Μπάιντεν αναβάλλει το επερχόμενο ταξίδι του στη Γερμανία και την Αγκόλα προκειμένου να επιβλέψει τις προετοιμασίες και την αντίδραση στον τυφώνα, πέραν της αντιμετώπισης των επιπτώσεων του τυφώνα Helene», ανακοίνωσε την Τρίτη η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Καρίν Ζαν-Πιερ.

I live in Sarasota, which is in the direct path of Hurricane Milton.



They are evacuating my town, but there is no gas left to evacuate, and traffic is so bad that it could be more dangerous to try and evacuate at this point.



What would you do if you were me? pic.twitter.com/8jLcv90Pev October 7, 2024



«Εάν ο τυφώνας παραμείνει στην τρέχουσα τροχιά, θα είναι ο χειρότερος που θα πλήξει την περιοχή της Τάμπα τα τελευταία 100 χρόνια», προειδοποίησε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία στην Τάμπα. «Ο Milton συνεχίζει να αποτελεί μια δυνητικά καταστροφική απειλή για τμήματα της δυτικής ακτής της Φλόριντα».

Hurricane Milton's minimum pressure has dropped to the infamous sub-900 mb mark, with a central pressure of 897 mb, making it the 5th most intense hurricane in Atlantic history by central pressure.



A monster Category 5 storm with sustained winds of 180 mph and gusts to 225 mph. pic.twitter.com/oonALiH3Ee — Colin McCarthy (@US_Stormwatch) October 8, 2024



«Ο Milton έχει τη δυνατότητα να είναι ένας από τους πιο καταστροφικούς τυφώνες που έχουν καταγραφεί στη δυτική κεντρική Φλόριντα», με κίνδυνο να απειληθούν ζωές προειδοποίησε από πλευράς του το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων.



«Οι έντονες βροχοπτώσεις από τον Milton θα οδηγήσουν σε εκτεταμένες ξαφνικές πλημμύρες την Τετάρτη στην κεντρική Φλόριντα, με πιθανές απειλές για τη ζωή», ανέφερε από πλευράς του το Κέντρο Πρόβλεψης Καιρού.





Ο τυφώνας Milton είναι πλέον τυφώνας κατηγορίας 4, αλλά αναμένεται να επανέλθει σε κατηγορία 5 εντός της ημέρας. Παρόλο που προβλέπεται να εξασθενήσει πριν φτάσει στην ξηρά, θα διπλασιαστεί σε μέγεθος – κάτι που σημαίνει ότι οι καταστροφικές επιπτώσεις του θα γίνουν αισθητές σε μια πολύ μεγαλύτερη περιοχή εξηγεί το CNN.



Ο Μίλτον έγινε ένας από τους ισχυρότερους τυφώνες ποτέ στη λεκάνη του Ατλαντικού όταν οι άνεμοι του έφτασαν τα 290 χιλιόμετρα την ώρα χθες Δευτέρα. Η δήμαρχος της Τάμπα, Τζέιν Κάστορ προειδοποίησε τους κατοίκους που επιλέγουν να μείνουν πίσω στις ζώνες εκκένωσης ότι θα πεθάνουν.

This is Anna Maria Island, near Tampa, after Helene. A complete loss- looks like a bomb went off. The residents didn’t have time to clear this debris before having to evacuate again for Hurricane Milton, which will be a major hurricane when it hits on Wednesday. Heart breaking. pic.twitter.com/YbCJbYBXVc — Ella Dorsey (@Ella__Dorsey) October 7, 2024



Μόνο πέντε τυφώνες ήταν ισχυρότεροι από τον Milton στον Ατλαντικό. Αναμένεται να φτάσει στην ξηρά αργά την Τετάρτη ως τυφώνας κατηγορίας 3 στην ακτή του Κόλπου της Φλόριντα.



Έχουν περάσει λιγότερο από δύο εβδομάδες από τότε που ο τυφώνας Helene, κατηγορίας 4, χτύπησε τη Φλόριντα αφήνοντας τουλάχιστον 20 νεκρούς στην πολιτεία. Οι τοπικοί αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι ο αντίκτυπος του Milton θα μπορούσε να είναι ακόμη πιο σοβαρός και εκτεταμένος, προκαλώντας μαζικές εκκενώσεις και πυρετώδεις προετοιμασίες όλο το εικοσιτετράωρο κατά μήκος της ακτής του Κόλπου της Φλόριντα.





Οι ναυαγοσώστες στη χερσόνησο που σχηματίζει τον κόλπο της Τάμπα έλαβαν προφυλάξεις, και αφαίρεσαν ξαπλώστρες και άλλα αντικείμενα που θα μπορούσαν να γίνουν επικίνδυνα λόγω των ισχυρών ανέμων του Milton.



Σε άλλες περιοχές καρέκλες, ψυγεία και τραπέζια μεταφέρθηκαν ενόψει του τυφώνα, με κάτοικο να κάνει λόγο στο πρακτορείο AP για δυνητικούς «ιπτάμενους πυραύλους».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.