Γερμανία: Δύο πολιτικοί που είχαν απομακρυνθεί λόγω σχολίων για Ναζί, έγιναν εκ νέου δεκτοί στο ακροδεξιό AfD

Δύο πολιτικοί του ακροδεξιού γερμανικού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), οι οποίοι είχαν τεθεί στο περιθώριο λόγω σχολίων που έκαναν σχετικά με τους Ναζί, έγιναν δεκτοί και πάλι στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος μετά την ιστορική επίδοση του κόμματος στις γερμανικές βουλευτικές εκλογές, σύμφωνα με το Guardian.

Ο Maximilian Krah παραιτήθηκε από το ομοσπονδιακό διοικητικό συμβούλιο του AfD πριν από τις ευρωεκλογές του περασμένου Ιουνίου, αφού δήλωσε σε ιταλική εφημερίδα ότι δεν ήταν όλα τα μέλη των SS του Αδόλφου Χίτλερ «αυτόματα εγκληματίες».

Ο Matthias Helferich εξελέγη στο γερμανικό κοινοβούλιο το 2021, αλλά παραιτήθηκε από τη θέση του, αφού προκάλεσε οργή με τη δήλωσή του σε διαδικτυακή συνομιλία που διέρρευσε ότι ήταν «το φιλικό πρόσωπο των Ναζί». Ο ίδιος επέμεινε ότι απλώς έκανε παρωδία για τους διαδικτυακούς αριστερούς.

Η παραίτηση του Krah ήρθε έπειτα από τις πιέσεις που ασκήθηκαν από άλλα ακροδεξιά κόμματα, όπως η Εθνική Συσπείρωση της Μαρίν Λεπέν, η ιταλική Λέγκα και το Λαϊκό Κόμμα της Δανίας.

Η ένταση που προκάλεσαν οι δηλώσεις του - καθώς και η σύλληψη ενός συμβούλου του ως ύποπτου για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας - οδήγησε στην αποπομπή του από την προεκλογική εκστρατεία για τις ευρωεκλογές από την ηγεσία του AfD.

Το AfD, σε συνεργασία με ακροδεξιά κόμματα από επτά άλλες χώρες της ΕΕ, ίδρυσε μια κοινοβουλευτική ομάδα, την Ευρώπη των κυρίαρχων εθνών, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η απόφαση ανακοινώθηκε στο περιθώριο της συγκέντρωσης στην Μπούντεσταγκ. Η νέα ομάδα περιλαμβάνει επίσης συμμάχους του Björn Höcke, της φυσιογνωμίας της πιο ακραίας πτέρυγας του κόμματος, γνωστής ως Der Flügel. Ο πρώην καθηγητής ιστορίας έχει καταδικαστεί για τη χρήση του απαγορευμένου ναζιστικού συνθήματος «Alles für Deutschland» (Όλα για τη Γερμανία) σε προεκλογικές ομιλίες.

Μετά την ένταξή τους, οι Krah και Helferich μπορούν να διαγραφούν από την ομάδα μόνο με πλειοψηφία δύο τρίτων.

Πηγή: skai.gr

