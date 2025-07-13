Δυο άνθρωποι αγνοούνται στην Καταλονία, στη βορειοανατολική Ισπανία, μετά τις καταρρακτώδεις βροχές που την έπληξαν χθες Σάββατο από το απόγευμα, προκαλώντας ξαφνικές πλημμύρες κατά τόπους και διακοπές της κυκλοφορίας των σιδηροδρομικών μεταφορών για ώρες.

«Αναζητούμε δυο ανθρώπους στην Κουβέγιες», κοινότητα 17.000 κατοίκων, περίπου 50 χιλιόμετρα από τη Βαρκελόνη, ανέφερε η πυροσβεστική μέσω X.

«Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, παρασύρθηκαν από τα φουσκωμένα νερά του (ποταμού) Φος», που εκβάλλει στη Μεσόγειο, εξήγησε η πηγή αυτή, επισημαίνοντας πως ομάδες της ψάχνουν τις «όχθες» καθώς και «στόμιό» του.

Η ανακοίνωση της πυροσβεστικής δημοσιοποιήθηκε καθώς στη βορειοανατολική Ισπανία έπεσαν καταρρακτώδεις βροχές από χθες το απόγευμα, ειδικά στην Καταλονία, όπου οι αρχές κήρυξαν κόκκινο συναγερμό, στέλνοντας προειδοποιητικά μηνύματα στα κινητά των κατοίκων.

Οι βροχές προκάλεσαν ξαφνικές πλημμύρες που επηρέασαν ιδίως νοσοκομείο της Βαρκελόνης, το οποίο αναγκάστηκε να αναστείλει τις εισαγωγές νέων ασθενών, αφού κόπηκε το ρεύμα.

Στο αεροδρόμιο της Βαρκελόνης, αεροσκάφος που μόλις είχε απογειωθεί με προορισμό τις ΗΠΑ αναγκάστηκε να κάνει αναστροφή, να επιστρέψει εκεί, καθώς υπέστη ζημιές από χαλαζόπτωση στο πρόσθιο τμήμα του.

Η καταιγίδα ανάγκασε τους ισπανικούς σιδηροδρόμους (RENFE) να αναστείλουν τα δρομολόγια για ώρες σ’ όλη την Καταλονία, τόσο αυτά των τρένων υψηλής ταχύτητας, όσο και περιφερειακών και προαστιακών συρμών.

Οι υπηρεσίες άμεσης βοήθειας παρείχαν φροντίδες σε πάνω από 70 ανθρώπους, πάντως κανείς τους δεν ήταν σε σοβαρή κατάσταση, σύμφωνα με ανακοίνωσή τους. Ο κόκκινος συναγερμός, που κηρύχθηκε περί τις 17:00, τερματίστηκε περί τις 19:00.

Πέρα από την Καταλονία, άλλες περιοχές της βόρειας και της ανατολικής Ισπανίας επίσης επλήγησαν από τις βροχοπτώσεις, συμπεριλαμβανομένων της Αραγονίας, όπου αναπτύχθηκε τμήμα της Στρατιωτικής Μονάδας Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων (UME), και της Βαλένθιας.

Αυτή η τελευταία έζησε τραγωδία στα τέλη Οκτωβρίου, όταν καταρρακτώδεις βροχές άφησαν πίσω 227 νεκρούς. Οι αρχές, κυρίως οι περιφερειακές, επικρίθηκαν με σφοδρότητα τότε για έλλειψη προετοιμασίας και έγκαιρης αντίδρασης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

