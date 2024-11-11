Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να ανακοινώσει ότι ο σύμβουλός του για τη μετανάστευση Στίβεν Μίλερ θα υπηρετήσει ως αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, ανέφερε δημοσιογράφος του CNN σε ανάρτησή του στο X επικαλούμενος δύο πηγές που γνωρίζουν το σχέδιο.

Η πρώτη πρόσληοη του εκλεγμένου προέδρου έγινε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα. Η 67χρονη Σούζι Γουάιλς επικεφαλής της προεκλογικής εκστρατείας του, έγινε προσωπάρχης (chief of staff) του Λευκού Οίκου. Το αξίωμα του «προσωπάρχη» της προεδρίας συγκαταλέγεται στα πιο στρατηγικά στην αμερικανική κυβέρνηση.

Επίσης, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επιστροφή του Τομ Χόμαν, του πρώην διευθυντής της ομοσπονδιακής υπηρεσίας που είναι αρμόδια για τη φύλαξη των συνόρων και μετανάστευση (ICE), στην ηγεσία της υπηρεσίας. Η επιλογή του 62χρονου Χόμαν - θιασώτη σκληρής γραμμής στο μεταναστευτικό - από τον Τραμπ, για αυτή την καίριας σημασίας θέση, ήταν ευρέως αναμενόμενη. Ο νεοεκλεγείς πρόεδρος έχει υποσχεθεί μαζική απέλαση μεταναστών χωρίς έγγραφα και εμπιστεύεται απόλυτα τον 62χρονο για αυτή την δουλειά και τον έλεγχο των συνόρων.

