Ο ύπατος εκπρόσωπος της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ συγκάλεσε μια άτυπη τηλεδιάσκεψη των υπουργών εξωτερικών της ΕΕ μετά την επιδεινούμενη κατάσταση στον Λίβανο έτσι ώστε οι ΥΠΕΞ των κρατών μελών «να έχουν μία πλατφόρμα να συζητήσουν την επόμενη αντίδρασή τους και τα επόμενα βήματά τους» σημείωσε ο Πίτερ Στάνο, εκπρόσωπος εξωτερικών υποθέσεων.

Όπως ανέφερε, αυτό «είναι άτυπο συμβούλιο και δεν θα υιοθετηθούν αποφάσεις, αλλά οι υπουργοί θα έχουν την δυνατότητα να συζητήσουν προς ποια κατεύθυνση θέλουν να οργανώσουν τις ευρωπαϊκές ενέργειες όσον αφορά στο Λίβανο, το Ισραήλ και όσον αφορά τους άλλους εταίρους στη διεθνή κοινότητα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

