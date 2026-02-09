Εισαγγελία Τσβάιμπρουκεν: Γεννημένος στην Ελλάδα ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης στο τρένο

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Εισαγγελία της πόλης Τσβάιμπρουκεν διαψεύδει κατηγορηματικά τις φήμες ότι ο 26χρονος φερόμενος ως δράστης έχει αποκτήσει εκ των υστέρων την ελληνική ιθαγένεια, επιβεβαιώνοντας ότι είναι Έλληνας πολίτης, γεννημένος στην Ελλάδα.

Ο 26χρονος κατηγορείται για ανθρωποκτονία σε σχέση με τον θάνατο 36χρονου ελεγκτή γερμανικών τρένων από εγκεφαλική αιμορραγία μετά από επίθεση.

Η έρευνα για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη και δεν έχει προγραμματιστεί συνέντευξη Τύπου προς το παρόν.

Διευκρινιστική δήλωση για την υπόθεση της φερόμενης επίθεσης 26χρονου Έλληνα πολίτη σε 36χρονο ελεγκτή των γερμανικών τρένων που οδήγησε στον θάνατο του τελευταίου από εγκεφαλική αιμορραγία, έδωσε τη Δευτέρα η αρμόδια Εισαγγελία της πόλης του Τσβάιμπρουκεν. Επιβεβαιώνει ότι ο συλληφθείς, κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία είναι Έλληνας πολίτης, γεννημένος στην Ελλάδα. Διαψεύδει επίσης κατηγορηματικά τις φήμες που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο ότι πρόκειται για Σύρο πολίτη που απέκτησε αργότερα την ελληνική ιθαγένεια.

Η ανακοίνωση της Εισαγγελίας αυτολεξεί: «Σύμφωνα με όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο κατηγορούμενος είναι Έλληνας πολίτης που γεννήθηκε στην Ελλάδα. Με βάση αυτό, μπορώ επίσης να αντικρούσω τον ισχυρισμό ότι ο κατηγορούμενος είναι Σύρος πολίτης που απέκτησε αργότερα την (σσ. ελληνική) ιθαγένεια. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Δεν έχει προγραμματιστεί συνέντευξη Τύπου προς το παρόν. Δεν μπορώ να προβλέψω πότε θα εκδοθεί περαιτέρω ανακοίνωση Τύπου».

Επιβεβαίωση από το Λουξεμβούργο

Υπενθυμίζεται ότι σε ανακοίνωση της, την περασμένη Τετάρτη, η Εισαγγελία έκανε πάλι λόγο για «Έλληνα πολίτη που κατά δήλωσή του ζει στο Λουξεμβούργο». Σύμφωνα μάλιστα με ΜΜΕ από το Λουξεμβούργο το υπουργείο Δικαιοσύνης της χώρας επιβεβαίωσε ότι ο συλληφθείς είναι δηλωμένος ως κάτοικος Λουξεμβούργου, χωρίς να δίνει περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητά του, επικαλούμενο την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Μέχρι και το Σαββατοκύριακο, ο κατηγορούμενος φέρεται να επικαλείτο το «δικαίωμα της σιωπής».

Το Σαββατοκύριακο το περιοδικό FOCUS αναφέρθηκε στα σχετικά δημοσιεύματα περί καταγωγής του φερόμενου ως δράστη και επικαλούμενο έγκυρες πηγές ανέφερε ότι ο 26χρονος είναι Έλληνας πολίτης γεννημένος στη Θεσσαλονίκη.

Σάλος στη Γερμανία

Η υπόθεση συνεχίζει να απασχολεί τα γερμανικά ΜΜΕ, τα οποία εστιάζουν στο θέμα της ασφάλειας του προσωπικού των σιδηροδρόμων στη Γερμανία, που ολοένα συχνότερα πέφτουν θύματα επιθέσεων βίας, άλλοτε μόνο λεκτικών και άλλοτε ακόμα και χειροδικίας. Το θέμα θα απασχολήσει αυτή την εβδομάδα και την πολιτική ηγεσία της χώρας σε ανώτατο επίπεδο.

Αναστάτωση έχει προκαλέσει το τραγικό περιστατικό και σε μεγάλο τμήμα της ελληνικής κοινότητας στη Γερμανία, ιδιαίτερα εξαιτίας των φημών που κυκλοφόρησαν από την περασμένη Τετάρτη για την καταγωγή του 26χρονου. Σε ανακοίνωσή της, η Ομοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων (ΟΕΚ) τονίζει ότι «η θανατηφόρα επίθεση σε έναν εργαζόμενο τρένου κοντά στο Καϊζερσλάουτερν προκάλεσε θλίψη, φρίκη και συγκλόνισε όλη τη Γερμανία».

ΟΕΚ: «Θρηνούμε μαζί με την οικογένεια»

Προσθέτει ότι πρόκειται για «μια επίθεση στον σεβασμό για την εργασία, στη δημόσια τάξη και στις αξίες που κρατούν την κοινωνία μας ενωμένη. Η ΟΕΚ θρηνεί το θύμα αυτού του ακατανόητου εγκλήματος και καταδικάζει τη βάναυση δολοφονία με τον πιο έντονο τρόπο. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία και κανένα περιθώριο για σχετικοποίηση μιας τέτοιας πράξης. Όποιος χτυπάει έναν εργαζόμενο μέχρι θανάτου εν ώρα υπηρεσίας ξεπερνά ένα όριο που καμία κοινωνία δεν μπορεί ποτέ να ανεχθεί. Μια τέτοια πράξη δεν αποτελεί μόνο επίθεση κατά της ζωής ενός ατόμου, αλλά και επίθεση στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και στις θεμελιώδεις αξίες της ειρηνικής μας συνύπαρξης.



Εκφράζουμε τα βαθύτατα συλλυπητήριά μας στην οικογένεια, ιδιαίτερα στα παιδιά και την οικογένεια του εκλιπόντος, καθώς και στους συναδέλφους του. Ενώ δεν μπορούμε να απαλύνουμε τον πόνο τους, θέλουμε να τους διαβεβαιώσουμε ότι δεν είναι μόνοι σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Αμέτρητοι άνθρωποι, όχι μόνο στο Λούντβιχσχαφεν, αλλά σε όλη τη Γερμανία και πέρα από αυτήν, θρηνούν μαζί τους. Απευθύνουμε επείγουσα έκκληση στους πολιτικούς και την κοινωνία να αναλάβουν αποφασιστική δράση κατά της βίας κατά των εργαζομένων του δημόσιου τομέα στον χώρο εργασίας και να κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να προστατεύσουν την ασφάλεια, τον σεβασμό και την ανθρωπιά».

Πηγή: Deutsche Welle

