DW: Αγωνία για την Ουκρανία με φόντο τον Λευκό Οίκο

Λίγες μέρες πριν από την ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ και με όλο τον πλανήτη να αγωνιά για τις επόμενες κινήσεις στη διπλωματική σκακιέρα, ο Γερμανός υπ. Άμυνας Μπόρις Πιστόριους βρίσκεται στο Κίεβο για να δώσει το δικό του μήνυμα συνέχισης της στήριξης προς την Ουκρανία.



Ακόμη και υπό τον πρόεδρο Τραμπ η Ευρώπη θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τις ΗΠΑ για την Ουκρανία και μόνο έτσι η Ρωσία θα μπορούσε να έρθει στο τραπέζι των διαπραγμετεύσεων με όρους λογικής, ανέφερε ο Γερμανός υπ. Άμυνας.

Μεγάλο αγκάθι παραμένει τώρα η εκταμίευση επιπλέον τριών δις ευρώ, που είχε υποσχεθεί η νυν γερμανική κυβέρνηση στην Ουκρανία. Όμως η διάλυση του κυβερνητικού συνασπισμού, οι πρόωρες εκλογές και κυρίως η έλλειψη προϋπολογισμού βάζουν φρένο.Επίσης είναι ακόμη ασαφή τα πλάνα του Ντόναλντ Τραμπ για το Ουκρανικό, ενώ υπάρχουν βάσιμοι φόβοι, ότι η αμερικανική βοήθεια θα μειωθεί στο μισό. Χθες, ο Μπόρις Πιστόριους συναντήθηκε, μάλιστα, στη Βαρσοβία με τους ομολόγους του από την Πολωνία, τη Γαλλία, την Ιταλία και τη Μ. Βρετανία για τους τρόπους διασφάλισης της ευρωπαϊκής στρατιωτικής και οικονομικής στήριξης τουΌπως επισημαίνει η ιστοσελίδα, ενόψει πρόωρων εκλογών γίνονται εμφανείς πάντως και οι σοβαρές διαφωνίες για τη συνέχιση της βοήθειας στην Ουκρανία μεταξύ των Πρασίνων και των Σοσιαλδημοκρατών, που τυπικά ακόμη βρίσκονται στο τιμόνι της γερμανικής κυβέρνησης: Οι μεν Πράσινοι ζητούν αύξηση της βοήθειας προς την Ουκρανία πέραν των συμφωνηθέντων τριών δις, ενώ ο καγκελάριος Σολτς θεωρεί ότι δεν υπάρχει ανάγκη για περαιτέρω αύξηση της βοήθειας.Από την πλευρά του οπροειδοποίησε πάντως ότι «αν αποδυναμωθεί η στήριξη προς την Ουκρανία αύριο ή μεθαύριο, θα έρθει το τέλος της Ουκρανίας ως ελεύθερης, κυρίαρχης και δημοκρατικής χώρας. Και μετά ποιος θα είναι ο επόμενος;»

