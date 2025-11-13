Γνωστοί καλλιτέχνες της διεθνούς μουσικής σκηνής, όπως η Dua Lipa, οι Coldplay και οι Radiohead, απηύθυναν ανοιχτή επιστολή προς τη νέα κυβέρνηση των Εργατικών υπό τον Κιρ Στάρμερ, ζητώντας την επιβολή πλαφόν στις τιμές μεταπώλησης εισιτηρίων για συναυλίες μέσω διαδικτυακών πλατφορμών.

Όπως επισημαίνουν οι καλλιτέχνες, οι οποίοι συνεργάζονται με καταναλωτικές οργανώσεις και ενώσεις του κλάδου του ζωντανού θεάματος, «ορισμένες πλατφόρμες επιτρέπουν σε μεταπωλητές να αγοράζουν μαζικά εισιτήρια και να τα πωλούν σε εξωφρενικές τιμές». Αυτό το φαινόμενο, όπως σημειώνουν, υπονομεύει την εμπιστοσύνη στον τομέα και δυσχεραίνει τις προσπάθειες για οικονομικά προσιτές εκδηλώσεις.

Οι υπογράφοντες της επιστολής υποστηρίζουν ότι η θέσπιση ανώτατου ορίου στις τιμές μεταπώλησης θα συμβάλει στον εκδημοκρατισμό της πρόσβασης του κοινού στις συναυλίες. Ενδεικτικά, έρευνα της οργάνωσης Which? ανέδειξε πως εισιτήρια για συναυλία των Oasis στο Wembley φέτος το καλοκαίρι διατίθεντο έως και 4.442 στερλίνες (5.031 ευρώ).

Το ζήτημα βρίσκεται στο επίκεντρο δημόσιας διαβούλευσης που ξεκίνησε τον Ιανουάριο, μετά από καταγγελίες μουσικόφιλων. Η κυβέρνηση είχε εξετάσει σενάρια όπως πλαφόν μεταξύ 0% και 30% επί της αρχικής τιμής, αλλά και αυστηρότερους κανόνες για τον αριθμό εισιτηρίων που διατίθενται προς μεταπώληση.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει καμία ουσιαστική αλλαγή, σύμφωνα με τους καλλιτέχνες, οι οποίοι υπενθυμίζουν τη σχετική δέσμευση του Εργατικού Κόμματος κατά την προεκλογική εκστρατεία του 2024.

Από την πλευρά τους, πλατφόρμες όπως οι Viagogo και StubHub εκφράζουν αντιρρήσεις, υποστηρίζοντας ότι ένα τέτοιο μέτρο θα ωθούσε τους καταναλωτές σε μη ρυθμιζόμενες πλατφόρμες και στη μαύρη αγορά, αυξάνοντας τον κίνδυνο απάτης.

Την επιστολή έχουν υπογράψει, μεταξύ άλλων, οι Radiohead, ο Σαμ Φέντερ, η Dua Lipa, οι Coldplay, ο Ρόμπερτ Σμιθ (The Cure), οι Iron Maiden, η PJ Harvey και οι New Order. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ιρλανδία από το 2021 έχει απαγορεύσει τη μεταπώληση εισιτηρίων σε τιμές υψηλότερες της αρχικής τους αξίας.

