Ντούα Λίπα: Θεσπέσια τα… ακροβατικά της - Μα, τι ποδάρες είναι αυτές (φωτό)

Η Ντούα Λίπα (Dua Lipa) αποφάσισε να μας δείξει τις ποδάρες της -χάρμα οφθαλμών- σε μια σειρά από προκλητικές φωτογραφίες που δημοσίευσε η ίδια στο Instagram. Η 30χρονη ποπ σταρ διαθέτει μια καλλίγραμμη σιλουέτα, την οποία διαφημίζει συχνά-πυκνά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η καλλιτέχνις φόρεσε ένα μίνι φόρεμα με παγιέτες και «μεταμορφώθηκε» σε ένα κορίτσι των «πάρτι».

Ποζάροντας πάνω σε ένα πιάνο, η σταρ εντυπωσίασε με το προκλητικό της ντύσιμο, καλύπτοντας τα απόκρυφα σημεία με μαύρα εσώρουχα. Συμπλήρωσε το «look» της με ένα ζευγάρι μαύρα ψηλοτάκουνα παπούτσια και χρυσά σκουλαρίκια. Δίπλα στην ανάρτηση, η Ντούα Λίπα έγραψε: «Ποτέ δεν σταματάω να διασκεδάζω».

Αυτό συνέβη μετά την εντυπωσιακή της εμφάνιση με ένα λαμπερό κορμάκι, καθώς χόρευε στη σκηνή με τις μαζορέτες των Dallas Cowboys, κατά τη διάρκεια της διήμερης περιοδείας της στο Τέξας. Την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με την «Daily Mail», η διάσημη τραγουδίστρια εξετάστηκε από ακτινολόγο, καθώς θαυμαστές της εντόπισαν μαύρους μώλωπες στον ώμο της.

Σύμφωνα με το μέσο, η Ντούα Λίπα έλαβε το πράσινο φως για να συνεχίσει την περιοδεία της, μετά από τραυματισμό που υπέστη κατά τη διάρκεια των συναυλιών της. Η ίδια υποβληθεί σε φυσιοθεραπεία για να εξασφαλίσει την πλήρη ανάρρωσή της μετά το ατύχημα, αλλά η περιοδεία θα συνεχιστεί χωρίς προβλήματα. Μια πηγή δήλωσε στην εφημερίδα «The Sun»: «Ο τραυματισμός συνέβη, ενώ η Ντούα Λίπα απολάμβανε λίγο ελεύθερο χρόνο από την παράστασή της. Ήταν επώδυνο, αλλά μετά από εξέταση από ακτινολόγο, της δόθηκε το πράσινο φως».

Εν τω μεταξύ, πρόσφατα αποκαλύφθηκε ότι η καλλιτέχνις και ο αρραβωνιαστικός της, Callum Turner, αναζητούν μια έπαυλη αξίας 9 εκατομμυρίων λιρών σε μια ηλιόλουστη περιοχή, καθώς επιθυμούν ηρεμία και ιδιωτικότητα. Λέγεται ότι το σπίτι θα είναι ένα μέρος όπου το ζευγάρι θα μπορεί να απολαμβάνει τον ήλιο και να χαλαρώνει με την οικογένεια και τους φίλους του, μακριά από τη φασαρία της πόλης.

Πηγή: skai.gr

