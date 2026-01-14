Δραματική πτώση αλεξιπτωτιστή στη θάλασσα μπροστά σε λουόμενους - Δείτε βίντεο

Μπροστά σε ένα απίστευτο περιστατικό βρέθηκαν λουόμενοι σε παραλία της Singer Island στη Φλόριντα, όταν αλεξιπτωτιστής κατέπεσε στη θάλασσα από μεγάλο ύψος μετά από βλάβη στο αεροσκάφος του.

Βίντεο που κατέγραψε παρευρισκόμενος δείχνει τη στιγμή που ο 52χρονος Μπράιαν Γουένγκλαρζ πέφτει από ύψος με ορμή στα νερά ανοιχτά της παραλίας, μπροστά στα έντρομα βλέμματα λουόμενων.

#BREAKING : A paraglider is lucky to be alive after his powered paraglider malfunctioned mid-flight, sending him crashing nearly 500 feet into the ocean off the coast of Palm Beach, Florida.



The terrifying incident and dramatic rescue unfolded on camera, stunning viewers.… pic.twitter.com/KyruFZBiNP — upuknews (@upuknews1) January 14, 2026

Σύμφωνα με ναυαγοσώστρια, ο Γουένγκλαρζ φαίνεται να έχασε τον έλεγχο του αλεξίπτωτου όταν χτυπήθηκε από ισχυρή ριπή ανέμου. Η ίδια έσπευσε αμέσως προς τη θάλασσα για να τον προσεγγίσει, ενώ και πολίτες στην παραλία προσπάθησαν να βοηθήσουν.

Καθοριστική ήταν και η συνδρομή ενός δύτη με μάσκα, ο οποίος βούτηξε και ελευθέρωσε τον αλεξιπτωτιστή από τα μπλεγμένα σχοινιά. Ο άνδρας μεταφέρθηκε με ασφάλεια στην ακτή και, σύμφωνα με το Riviera Beach Police Department, υπέστη μόνο ελαφρά τραύματα και εκδορές.

