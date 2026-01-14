Λογαριασμός
Δραματική πτώση αλεξιπτωτιστή στη θάλασσα μπροστά σε λουόμενους - Δείτε βίντεο

Βίντεο που κατέγραψε παρευρισκόμενος δείχνει τη στιγμή που ο 52χρονος Μπράιαν Γουένγκλαρζ πέφτει από ύψος με ορμή στα νερά ανοιχτά της παραλίας

Αλεξιπτωτιστής

Μπροστά σε ένα απίστευτο περιστατικό βρέθηκαν λουόμενοι σε παραλία της Singer Island στη Φλόριντα, όταν αλεξιπτωτιστής κατέπεσε στη θάλασσα από μεγάλο ύψος μετά από βλάβη στο αεροσκάφος του.

Βίντεο που κατέγραψε παρευρισκόμενος δείχνει τη στιγμή που ο 52χρονος Μπράιαν Γουένγκλαρζ πέφτει από ύψος με ορμή στα νερά ανοιχτά της παραλίας, μπροστά στα έντρομα βλέμματα λουόμενων.

Σύμφωνα με ναυαγοσώστρια, ο Γουένγκλαρζ φαίνεται να έχασε τον έλεγχο του αλεξίπτωτου όταν χτυπήθηκε από ισχυρή ριπή ανέμου. Η ίδια έσπευσε αμέσως προς τη θάλασσα για να τον προσεγγίσει, ενώ και πολίτες στην παραλία προσπάθησαν να βοηθήσουν.

Καθοριστική ήταν και η συνδρομή ενός δύτη με μάσκα, ο οποίος βούτηξε και ελευθέρωσε τον αλεξιπτωτιστή από τα μπλεγμένα σχοινιά. Ο άνδρας μεταφέρθηκε με ασφάλεια στην ακτή και, σύμφωνα με το Riviera Beach Police Department, υπέστη μόνο ελαφρά τραύματα και εκδορές.

