Το σημερινό Doodle γιορτάζει την Ημέρα του Συντάγματος της Νορβηγίας, γνωστή και ως Syttende Mai. Το 1814 σηματοδότησε το έτος υπογραφής του σύγχρονου συντάγματος της χώρας, καθιστώντας το ένα από τα παλαιότερα στον κόσμο.

Η Ημέρα του Συντάγματος της Νορβηγίας αναγνωρίστηκε ευρέως μόνο όταν ο εθνικός τους ποιητής Henrik Wergeland πραγματοποίησε δημόσια ομιλία το 1833. Η ομιλία του Henrik όχι μόνο σηματοδότησε την έναρξη των εορταστικών εκδηλώσεων, αλλά έγινε σύμβολο της ανεξαρτησίας της Νορβηγίας.

Μέχρι τη δεκαετία του 1860, οι ιωβηλαίοι στράφηκαν από τον πατριωτισμό στα παιδιά και από τότε η ημέρα επικεντρώθηκε στη νεολαία. Το πρώτο barnetog (παιδική παρέλαση) πραγματοποιήθηκε στο Όσλο όπου τα παιδιά παρέλασαν με χαμόγελα, περηφάνια και μια τρίχρωμη σημαία στο χέρι. Πολλοί άνθρωποι φορούν επίσης παραδοσιακά λαϊκά ενδύματα ενώ τραγουδούν χαρούμενα τραγούδια όπως "Norway in Red, White and Blue" και "Seveenth of May I'm So Glad".

Πηγή: skai.gr

