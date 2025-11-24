Ένα κινεζικό ρομπότ μπήκε στα ρεκόρ Γκίνες επειδή περπάτησε 100 χιλιόμετρα μέσα σε τρεις ημέρες, τη μεγαλύτερη απόσταση που έχει διανύει ποτέ πεζή μια ανθρωπόμορφη μηχανή, στο πρώτο κατόρθωμα του αυτού του τύπου.

Με ύψος 1,69 μέτρο και στηριζόμενο στα δύο πόδια του, το AgiBot A2 έφυγε το βράδυ της 10ης Νοεμβρίου από την πόλη Σουτζόου, στην ανατολική Κίνα, και διέσχισε αυτοκινητοδρόμους και οδούς για να φθάσει στις 13 Νοεμβρίου στην ιστορική συνοικία Μπαντ (Bund) της Σανγκάης.

Η επιχείρηση AgiBot της Σανγκάης, η οποία κατασκεύασε αυτό το δίποδο ρομπότ, διαβεβαίωσε ότι η μηχανή «διένυσε ποικίλες επιφάνειες ... σεβόμενη πάντα τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας» στη διάρκεια του αδιάκοπου περίπλου της των 106.286 μέτρων.

🚀 AgiBot A2 Sets Guinness Record for "Longest Journey Walked by a Humanoid Robot" with 106.286km cross-provincial Challenge!

📍From Suzhou to Shanghai, it followed traffic rules and tackled complex scenarios like tile roads, ramps and crowds, demonstrating top-tier reliability… pic.twitter.com/TH9xFt9uS3 — AgiBot (@AgiBot_zhiyuan) November 22, 2025

Διαφημιστικά βίντεο δείχνουν το μαύρο και ασημί A2 να περπατάει σιγά, αλλά με ασφάλεια κατά μήκος δρόμων για να φθάσει στη Σανγκάη.

Αυτό το ρομπότ A2 επινοήθηκε για καθήκοντα όπως η εξυπηρέτηση πελάτων, ενώ είναι εξοπλισμένο με λειτουργία «συζήτησης» και μπορεί να διαβάζει τα χείλια.

Οι παγκόσμιες εταιρείες τεχνολογίας επενδύουν κολοσσιαία ποσά στη λεγόμενη φυσική τεχνητή νοημοσύνη, η οποία περιλαμβάνει τους νόμους της φυσικής και μπορεί να εξελίσσεται στον κόσμο των ανθρώπων. Σύμφωνα με τις προβλέψεις της τράπεζας Morgan Stanley, μέχρι το 2050 ο κόσμος μπορεί να έχει περισσότερα από ένα δισεκατομμύριο ανθρωποειδή ρομπότ.

Η κινεζική κυβέρνηση ενθαρρύνει τις εθνικές επιχειρήσεις να αναπτύσσουν τέτοια ρομπότ, με την ελπίδα να γίνει ο παγκόσμιος ηγέτης αυτής της βιομηχανίας.

Το Πεκίνο υποδέχθηκε τον Αύγουστο τους πρώτους παγκόσμιους αγώνες ανθρωποειδών ρομπότ, όπου περισσότεροι από 500 «αθλητές» συναγωνίσθηκαν σε ποικίλες δραστηριότητες, όπως το μπάσκετ, ο χορός ή ακόμα το συγύρισμα δωματίων ξενοδοχείου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

