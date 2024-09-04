Μέχρι θανάτου μαχαιρώθηκε ένας 36χρονος άνδρας, ο Antonio Bellocco, από τον αρχηγό των οπαδών της Ίντερ, Andrea Beretta (49 ετών) στο via Nino Besozzi στο Cernusco sul Naviglio το πρωί της Τετάρτης 4 Σεπτεμβρίου. Ο δολοφόνος, ο οποίος με τη σειρά του δέχθηκε πυροβολισμό στο πόδι, μεταφέρθηκε με κίτρινο κωδικό στο San Raffaele, όπου τον σταμάτησε η αστυνομία.
Για δολοφονία που απειλεί να πυροδοτήσει έκρηξη βίας μεταξύ στοιχείων του οργανωμένου εγκλήματος, προειδοποιεί ο ιταλικός Τύπος, σχετικά με τη συμπλοκή που έγινε στα ανατολικά του Μιλάνου. Πυροβολισμοί ακούστηκαν έξω από αίθουσα πυγμαχίας – στέκι των οπαδών της Inter αλλά και των νεοφασιστών της Casa Pound. Στην ενέδρα πέθανε ακαριαία ο 36 χρονος Aντόνιο Μπελόκο (Antonio Bellocco), κληρονόμος της φατρίας Ροζάρνο της μαφίας της Καλαβρίας, ενώ τραυματίστηκε ο ηγέτης των οπαδών της Ίντερ, Αντρέα Μπερέτα.
Sparatoria a Cernusco sul Naviglio, ucciso Antonio Bellocco, erede del clan di Rosarno. Ferito l’ultras dell’Inter Andrea Beretta. L’ipotesi di un regolamento di conti https://t.co/q13yiNdyGn pic.twitter.com/sxPWJQ07Va— Repubblica Milano (@rep_milano) September 4, 2024
Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ ο νεκρός έφερε τραύματα από μαχαίρι και ο 49χρονος έχει τραυματιστεί από σφαίρα. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη για να διευκρινιστούν τα κίνητρα ενώ διευκρινίζεται ήδη ότι ο καυγάς δεν σχετίζεται με ποδοσφαιρικά ζητήματα, παρά την εμπλοκή οπαδών της Ίντερ.
