Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σκηνές Άγριας Δύσης στο Μιλάνο: Πυροβολισμοί και μαχαιρώματα μεταξύ νεοφασιστών και οπαδών της Ίντερ - Ένας νεκρός

Στην ενέδρα πέθανε ακαριαία ο 36 χρονος Aντόνιο Μπελόκο (Antonio Bellocco), κληρονόμος της φατρίας Ροζάρνο της μαφίας της Καλαβρίας

Μιλάνο

Μέχρι θανάτου μαχαιρώθηκε ένας 36χρονος άνδρας, ο Antonio Bellocco, από τον αρχηγό των οπαδών της Ίντερ, Andrea Beretta (49 ετών) στο via Nino Besozzi στο Cernusco sul Naviglio το πρωί της Τετάρτης 4 Σεπτεμβρίου. Ο δολοφόνος, ο οποίος με τη σειρά του δέχθηκε πυροβολισμό στο πόδι, μεταφέρθηκε με κίτρινο κωδικό στο San Raffaele, όπου τον σταμάτησε η αστυνομία.

Για δολοφονία που απειλεί να πυροδοτήσει έκρηξη βίας μεταξύ στοιχείων του οργανωμένου εγκλήματος, προειδοποιεί ο ιταλικός Τύπος, σχετικά με τη συμπλοκή που έγινε στα ανατολικά του Μιλάνου. Πυροβολισμοί ακούστηκαν έξω από αίθουσα πυγμαχίας – στέκι των οπαδών της Inter αλλά και των νεοφασιστών της Casa Pound. Στην ενέδρα πέθανε ακαριαία ο 36 χρονος Aντόνιο Μπελόκο (Antonio Bellocco), κληρονόμος της φατρίας Ροζάρνο της μαφίας της Καλαβρίας, ενώ τραυματίστηκε ο ηγέτης των οπαδών της Ίντερ, Αντρέα Μπερέτα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ ο νεκρός έφερε τραύματα από μαχαίρι και ο 49χρονος έχει τραυματιστεί από σφαίρα. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη για να διευκρινιστούν τα κίνητρα ενώ διευκρινίζεται ήδη ότι ο καυγάς δεν σχετίζεται με ποδοσφαιρικά ζητήματα, παρά την εμπλοκή οπαδών της Ίντερ. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μιλάνο πυροβολισμοί μαχαίρωμα Ίντερ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark