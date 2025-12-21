Περισσότεροι από 8 χιλιάδες άνθρωποι, τουρίστες, παγανιστές, απόγονοι Δρυϊδών και λάτρεις της φύσης, συγκεντρώθηκαν σήμερα στο διάσημο μεγαλιθικό μνημείο του Στόουνχεντζ, στη νοτιοδυτική Αγγλία, για να γιορτάσουν το χειμερινό ηλιοστάσιο, τη μικρότερη ημέρα του χρόνου στο βόρειο ημισφαίριο.

Όταν ο ήλιος έκανε την εμφάνισή του, το πλήθος άρχιζε να ζητωκραυγάζει και να χειροκροτά ενώ πολλοί με παγανιστική ενδυμασία και υπό τον ήχο αρχαίων ψαλμών και χορών, χαιρετούσαν την άφιξη του αστρονομικού χειμώνα.

Κατά τη διάρκεια των δύο ηλιοστασίων, που ο ήλιος βρίσκεται στη μεγαλύτερη απόστασή του από τον ισημερινό, στο Στόουνχεντζ παράγεται ένα μοναδικό φαινόμενο με το φως του Ήλιου. Κατά το χειμερινό ηλιοστάσιο, την 21η Δεκεμβρίου, ο ήλιος βρίσκεται στο χαμηλότερο σημείο του στον ουρανό και το λεγόμενο «μεγάλο τρίλιθο» – ένας οριζόντιος μεγάλιθος που στηρίζεται σε δύο κάθετους – μπορεί να φανεί μέσα από τις νοτιοανατολικές καμάρες του Στόουνχεντζ, με άλλα μέρη της κατασκευής ευθυγραμμισμένα κατά την ανατολή του ηλίου.

«Είναι μια εποχή του χρόνου που οι άνθρωποι σεβόντουσαν ιδιαίτερα κατά τη νεολιθική περίοδο και ήταν πολύ σημαντική για αυτούς», δήλωσε στο BBC ο αρχαιολόγος και επιμελητής της Αγγλικής Κληρονομιάς, Γουίν Σκατ, υπεύθυνος για τη διατήρηση του μνημείου.

