Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, επικοινώνησε το σαββατοκύριακο με τον απεσταλμένο του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ, εν μέσω των απειλών του προέδρου Τραμπ για χρήση στρατιωτικής δύναμης κατά του καθεστώτος, σε στήριξη των πρόσφατων διαδηλώσεων, σύμφωνα με δύο πηγές με γνώση του θέματος.

Οι πηγές ανέφεραν ότι η επικοινωνία φάνηκε να αποτελεί προσπάθεια του Ιράν να αποκλιμακώσει την ένταση με τις ΗΠΑ, ή τουλάχιστον να κερδίσει χρόνο πριν ο Τραμπ διατάξει οποιαδήποτε ενέργεια για περαιτέρω αποδυνάμωση του καθεστώτος.

Πρόκειται για την πρώτη ένδειξη ότι ο απευθείας δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης παραμένει ανοικτός, παρά το αδιέξοδο στις πυρηνικές διαπραγματεύσεις και την ανταλλαγή απειλών μεταξύ των δύο χωρών.

Σύμφωνα με πηγές του Axios.com , ο Αραγτσί και ο Γουίτκοφ έχουν συζητήσει το ενδεχόμενο πραγματοποίησης συνάντησης τις επόμενες ημέρες. Οι πηγές δεν επιβεβαίωσαν αν μίλησαν τηλεφωνικά ή μέσω γραπτών μηνυμάτων. Ο Λευκός Οίκος και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ αρνήθηκαν να σχολιάσουν.

Ο Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι το Ιράν επικοινώνησε με τις ΗΠΑ μία ημέρα νωρίτερα και πρότεινε να διαπραγματευτεί μια πυρηνική συμφωνία.

«Μπορεί να συναντηθούμε μαζί τους. Μια συνάντηση οργανώνεται, αλλά ίσως χρειαστεί να δράσουμε, λόγω όσων συμβαίνουν, πριν από τη συνάντηση… αλλά μια συνάντηση οργανώνεται», είπε σε δημοσιογράφους στο Air Force One την Κυριακή.

Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι οι ΗΠΑ είναι ανοιχτές σε διαπραγματεύσεις με το Ιράν για μια νέα συμφωνία. «Το πιο έξυπνο που θα μπορούσαν να είχαν κάνει και ίσχυε πριν από δύο μήνες και ισχύει και σήμερα, είναι να προχωρήσουν σε πραγματικές διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες για το τι πρέπει να δούμε όσον αφορά το πυρηνικό τους πρόγραμμα».

Ο Γουίτκοφ και ο Αραγτσί άρχισαν να ανταλλάσσουν γραπτά μηνύματα κατά τη διάρκεια των πυρηνικών συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν πέρυσι, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους.

Συνέχισαν να επικοινωνούν ακόμη και μετά τον βομβαρδισμό των ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων από τις ΗΠΑ τον Ιούνιο και παρέμεναν σε επαφή για ενδεχόμενες πυρηνικές διαπραγματεύσεις μέχρι και τον περασμένο Οκτώβριο, σύμφωνα με έναν Αμερικανό αξιωματούχο και δύο πηγές με γνώση.

«Ο δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ του υπουργού Εξωτερικών μας, Αμπάς Αραγτσί, και του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ είναι ανοικτός και ανταλλάσσονται μηνύματα όποτε χρειάζεται», δήλωσε τη Δευτέρα στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκαεΐ.

Πρόσθεσε ότι το Ιράν και οι ΗΠΑ επικοινωνούν επίσης μέσω του ελβετικού διαμεσολαβητικού διαύλου. Ο Μπαγκαεΐ ανέφερε ακόμη ότι τα μηνύματα που λαμβάνει το Ιράν από τις ΗΠΑ είναι «αντιφατικά».

Ο Τραμπ αναμένεται να πραγματοποιήσει συνάντηση με την ομάδα εθνικής ασφάλειας την Τρίτη για να συζητήσει επιλογές στήριξης των διαδηλώσεων και αποδυνάμωσης του ιρανικού καθεστώτος.

Ο Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι εξετάζει «πολύ ισχυρές επιλογές» όσον αφορά τη στήριξη του κινήματος διαμαρτυρίας στο Ιράν.

«Το εξετάζουμε πολύ σοβαρά», είπε. «Ο στρατός το εξετάζει. Εξετάζουμε πολύ ισχυρές επιλογές. Θα λάβουμε απόφαση».

