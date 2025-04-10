«Είναι 6 το απόγευμα της Κυριακής και μόλις βγήκα από ένα ‘’άγριο’’ Σαββατοκύριακο όπου άκουγα αγνώστους να έρχονται σε οργασμό δίπλα μου, δέθηκα με σχοινιά και το γυμνό μου σώμα διακοσμήθηκε με κρυστάλλους, φρούτα και λουλούδια…». Έτσι ξεκινάει το άρθρο της η δημοσιογράφος της «New York Post», Jana Hocking.

Η ίδια συμμετείχε σε ένα τριήμερο σεμινάριο οργασμού, το «Back to the Body», το οποίο απευθύνεται μόνο σε γυναίκες, οι οποίες πληρώνουν πάνω από 15.000 δολάρια για να μάθουν πώς να έρχονται σε οργασμό. Και πού συμβαίνουν όλα αυτά; Στη μακρινή Καλιφόρνια. «Δεν μπορώ να σας αποκαλύψω την ακριβή τοποθεσία», σημειώνει στο άρθρο της η Jana Hocking.

Μάλιστα, η ίδια αναρωτιέται: «Ποιος δίνει 15.000 δολάρια για να μάθει τα μυστικά του οργασμού; Θέλω να πω, έχω έναν δονητή των 50 δολαρίων που κάνει τη δουλειά του και μάλιστα αποτελεσματικά».

Το καμπ του οργασμού

Σύμφωνα με την ίδια, αυτό δεν ήταν ένα απλό καταφύγιο οργασμού. Ήταν μια ολοκληρωμένη σεξουαλική αφύπνιση. «Όχι μόνο για μένα, αλλά και για τις άλλες 16 γυναίκες εκεί. Γυναίκες από όλα τα κοινωνικά στρώματα, διαφορετικών ηλικιών και με μια κοινή επιθυμία: να νιώσουν ξανά σεξουαλικά ενεργές».

Γιατί, όπως γράφει: «Επιθυμούμε το σεξ, αλλά μερικές φορές, λόγω ηλικίας, συνθηκών ζωής ή κατακόρυφης πτώσης των ορμονών, χάνουμε την αυτοπεποίθησή μας. Ευτυχώς, αυτό το σεμινάριο τα άλλαξε όλα».

Το καταφύγιο ήταν κρυμμένο σε μια ερημική τοποθεσία, περιτριγυρισμένο από κάκτους και δέντρα. «Μετά το δείπνο, συγκεντρωθήκαμε στον ‘’ναό’’, ένα άνετο δωμάτιο στρωμένο με μαξιλάρια, και μοιραστήκαμε τους λόγους για τους οποίους ήμασταν εκεί. Αυτές οι γυναίκες δεν ήταν εκεί για πλάκα», γράφει στο άρθρο της.

Στην πρώτη τους συνεδρία οι γυναίκες εμφανίστηκαν με τα δαντελένια εσώρουχά τους, με σκοπό να αγκαλιάσουν την ευαλωτότητά τους. «Στην άσκηση ''Lotus Lift'', οι γυναίκες καθόμασταν πλάτη με πλάτη, με το ένα χέρι στο στήθος μας, με το άλλο ακουμπούσαμε το αιδοίο μας, λικνιζόμενες συγχρονισμένα. Απαντήσαμε σε τρεις μεγάλες ερωτήσεις: Ποια είμαι; Τι θέλω; Τι με εμποδίζει;».

Οι γυναίκες δεν χάνουν την επιθυμία τους για σεξ

Μετά από διάφορες ασκήσεις οργασμού, οι γυναίκες ξάπλωσαν σε στρώματα, χωρίς να βλέπουν, ενώ οι επαγγελματίες χρησιμοποιούσαν φτερά, κοχύλια και απαλά αγγίγματα για να διεγείρουν τις αισθήσεις.

«Μετά ήρθαν τα σχοινιά. Ο Court με έδεσε, με καθήλωσε (με σεβασμό) και μου ψιθύρισε στο αυτί. Τότε ήταν που ανακάλυψα ότι μου αρέσει το παιχνίδι με τα σχοινιά», αποκαλύπτει η δημοσιογράφος.

Η ίδια περιγράφει αυτό το τριήμερο σεμινάριο οργασμού ως μοναδικό. «Έφυγα ενδυναμωμένη, εμπνευσμένη από τις γυναίκες που παίρνουν την ευχαρίστησή τους στα σοβαρά και τη διεκδικούν με τους δικούς τους όρους.

Αυτό που μου έχει μείνει από το συγκεκριμένο σεμινάριο; Οι γυναίκες δεν χάνουν την επιθυμία τους για σεξ σε όποια ηλικία κι αν βρίσκονται. Και, μάλιστα, όσα περνάνε τα χρόνια το σεξ μπορεί να γίνει καλύτερο».

