Οργή στη Δύση για τα «δημοψηφίσματα» των φιλορώσων στην Ουκρανία - Τι θα γίνει με το διάγγελμα Πούτιν

Την έντονη αντίδραση της Δύσης προκάλεσαν οι ανακοινώσεις από τις φιλορωσικές αρχές για διεξαγωγή δημοψηφισμάτων σε τέσσερις κατακτημένες περιφέρειες της Ουκρανίας.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν καταδίκασε αυτά τα σχέδια , τα οποία χαρακτήρισε κατάφωρη παραβίαση του καταστατικού χάρτη του ΟΗΕ από τη Ρωσία.

«Δεν θα αναγνωρίσουμε ποτέ την προσπάθεια της Ρωσίας να νομιμοποιήσει την παράνομη και βάρβαρη κατοχή ουκρανικών εδαφών», δήλωσε η κυρία Φον ντερ Λάιεν στο Γερμανικό Πρακτορείο.

«Η προσπάθεια να αλλάξουν τα σύνορα της Ουκρανίας είναι εντελώς απαράδεκτη και σαφής παραβίαση του Χάρτη του ΟΗΕ, της ανεξαρτησίας, της εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας», πρόσθεσε η επικεφαλής της Κομισιόν στο περιθώριο της 77ης Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη.

Από την άλλη το Στέιτ Ντιπάρτμεντ έστειλε αυστηρό μήνυμα στη Ρωσία, λέγοντας ότι θα υποστεί «μεγαλύτερες συνέπειες» εάν προχωρήσει στην προσάρτηση τμημάτων της επικράτειας της Ουκρανίας, σύμφωνα με ανώτερος αξιωματούχο.

«Έχουμε καταστήσει σαφές πως θα υπάρξουν μεγαλύτερες συνέπειες. Διαθέτουμε (...) αριθμό εργαλείων», είπε ο αξιωματούχος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς.

Επίσης τα ρωσικά δημοψηφίσματα απέρριψαν το ΝΑΤΟ, Λευκός Οίκος, Ουκρανία και η Γαλλία, με σχετικές ανακοινώσεις τους χθες

Πότε θα πραγματοποιηθεί το διάγγελμα Πούτιν

Ο Ρώσος πρόεδρος αναμενόταν να παραχωρήσει διάγγελμα χθες το βράδυ μετά και τις ανακοινώσεις των αυτονομιστών για διεξαγωγή δημοψηφισμάτων στην Ουκρανία.

Μεταξύ άλλων υπήρχε η εκτίμηση ότι θα προχωρήσει σε γενική επιστράτευση που σηματοδοτούσε μια μεγάλη κλιμάκωση του πολέμου, ωστόσο μετά από δίωρη καθυστέρηση η ομιλία αναβλήθηκε, χωρίς καμία επίσημη εξήγηση από το Κρεμλίνο.

Ωστόσο όπως μεταδίδει για τoν Guardian ο ρεπόρτερ Πιότρ Σάουερ, η ομιλία του Πούτιν θα γίνει το πρωί της Τετάρτης και συγκεκριμένα για στις 8 π.μ

Ωστόσο αυτή η είδηση δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα από το Κρεμλίνο, δημιουργώντας ερωτήματα αν όντως ο Ρώσος πρόεδρος είχε αποφασίσει να απευθύνει διάγγελμα ή εάν υπάρχει κάποιου είδους επιπλοκή στο σχέδιο που φέρεται πως θα ανακοίνωνε.

Citing two sources, @ForbesRussia says Putin's pre-recorded address will be aired when the country's "Far East wakes up." Kremlin pool journalist Dmitry Smirnov says the address will be at 8am Moscow time