Βρετανία: Τέσσερις θάνατοι, πλημμύρες και οργή πολιτών από το πέρασμα της καταιγίδας Bert

Θανάσης Γκαβός

Σε ισχύ βρίσκονται το πρωί της Δευτέρας εκατοντάδες προειδοποιήσεις και υποδεέστεροι συναγερμοί για πλημμύρες σε Ουαλία και Αγγλία, παρά το γεγονός ότι έχουν εξασθενήσει οι βροχοπτώσεις και οι άνεμοι που έφερε το Σαββατοκύριακο η καταιγίδα Bert.

Κυρίως στη νότια Ουαλία, όπου σε 48 ώρες έπεσε βροχή ισοδύναμη με το 80% της ποσότητας που συνήθως πέφτει καθ’ όλη τη διάρκεια του Νοεμβρίου, πολλοί ποταμοί υπερχείλισαν. Αποτέλεσμα ήταν κεντρικοί δρόμοι, σιδηροδρομικές γραμμές και χιλιάδες σπίτια και καταστήματα να πλημμυρίσουν.

Ακόμα και μικρή ποσότητα βροχής σήμερα προκαλεί ανησυχία για τις περιοχές όπου το έδαφος είναι κορεσμένο και η στάθμη των ποταμών πιο υψηλή από το συνηθισμένο.

Με τα μέχρι στιγμής στοιχεία τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους λόγο της καταιγίδας. Ένας άνδρας ηλικίας περίπου 60 ετών σκοτώθηκε όταν δέντρο καταπλάκωσε το όχημά του, δύο ακόμα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαία δυστυχήματα και ένας 75χρονος παρασύρθηκε από χείμαρρο ενώ είχε βγάλει βόλτα τον σκύλο του.

Σημαντικά προβλήματα εξακολουθούν να υφίστανται σήμερα στο σιδηροδρομικό δίκτυο, λόγω συσσωρευμένων υδάτων, σπασμένων κλαδιών δέντρων και μεγάλων ποσοτήτων φύλλων που έχουν πέσει στις ράγες. Δεκάδες δρομολόγια έχουν ακυρωθεί και σε πολλά σημεία του δικτύου επιβάλλεται χαμηλή ταχύτητα στους συρμούς.

Μέσα στο Σαββατοκύριακο ακυρώθηκαν επίσης δεκάδες πτήσεις, πολλά ακτοπλοϊκά δρομολόγια, πάρκα έκλεισαν λόγω των ανέμων που μετρήθηκαν με ριπές ακόμα και 130 χιλιομέτρων την ώρα και έως και 30.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Οι κάτοικοι των περιοχών που επλήγησαν στη νότια Ουαλία δηλώνουν εξορισμένοι με τις αρχές. Όπως λένε, το 2020 υπέστησαν ξανά ζημιές από πλημμύρες με τα φαινόμενα να είναι τότε πιο έντονα. Θεωρούν ότι τα προβλήματα του Σαββατοκύριακου θα είχαν αποφευχθεί με κατάλληλα αντιπλημμυρικά έργα που όμως δεν έχουν υλοποιηθεί έκτοτε.

Διαμαρτύρονται επίσης διότι δεν έλαβαν επαρκείς προειδοποιήσεις για τη σοβαρότητα των καιρικών φαινομένων, ιδίως τη μεγάλη ποσότητα βροχής.

Η πρωθυπουργός της αποκεντρωμένης κυβέρνησης της Ουαλίας Έλουνεντ Μόργκαν έκανε λόγο για εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση, αποδίδοντας τη σφοδρότητα των καιρικών φαινομένων στην κλιματική αλλαγή.

