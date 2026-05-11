Ο Τραμπ σκέφτεται να κάνει τη Βενεζουέλα 51η πολιτεία των ΗΠΑ

Ο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) άφησε και πάλι ανοιχτό το ενδεχόμενο η Βενεζουέλα να γίνει η 51η πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών, με τον ανταποκριτή του Fox News Τζον Ρόμπερτς να αποκαλύπτει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος του είπε σε τηλεφωνική επικοινωνία πως «εξετάζει σοβαρά» ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

«Μόλις ολοκλήρωσα τηλεφωνική συνομιλία με τον Ντόναλντ Τραμπ… μου είπε ότι εξετάζει σοβαρά μια κίνηση για να γίνει η Βενεζουέλα η 51η πολιτεία…», έγραψε ο Ρόμπερτς στο X.

Just got off the phone with @realDonaldTrump ... he told me he is seriously considering a move to make Venezuela the 51st state... pic.twitter.com/cofs12dhUS — John Roberts (@johnrobertsFox) May 11, 2026

Τον περασμένο Μάρτιο, ο Τραμπ είχε αναφερθεί για πρώτη φορά στο ενδεχόμενο η Βενεζουέλα να γίνει η 51η πολιτεία των ΗΠΑ, αν και τότε τα σχόλια είχαν εκληφθεί κυρίως ως χιουμοριστική αναφορά μετά τη νίκη της Βενεζουέλας επί της Ιταλίας στο World Baseball Classic. «Καλά πράγματα συμβαίνουν τελευταία στη Βενεζουέλα! Αναρωτιέμαι σε τι οφείλεται αυτή η μαγεία; ΠΟΛΙΤΕΙΑ, #51, κανείς;» είχε γράψει στην πλατφόρμα Truth Social.



