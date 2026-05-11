Τουλάχιστον δύο νεκροί και τρεις τραυματίες είναι ο απολογισμός σημερινής ένοπλης επίθεσης στη Νίκαια της Γαλλίας. Όπως ανακοίνωσαν οι αρχές της πόλης, οι πυροβολισμοί προήλθαν από ένα αυτοκίνητο εντός του οποίου ήταν δύο επιβάτες. Ο ένας εξ'αυτών άρχισε να πυροβολεί και στη συνέχεια ετράπησαν σε φυγή με το όχημά τους.

Οι αστυνομικές αρχές απέκλεισαν την περιοχή στην οποία συνέβη το τραγικό περιστατικό και για κάποιο χρονικό διάστημα δεν επετράπη στους μαθητές της περιοχής να βγουν από τα σχολεία τους. Η γαλλική αστυνομία δεν έχει προς το παρόν προβεί σε επίσημη ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

