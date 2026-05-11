Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τουλάχιστον 2 νεκροί και 3 τραυματίες από την ένοπλη επίθεση στη Νίκαια της Γαλλίας

Οι πυροβολισμοί προήλθαν από ένα αυτοκίνητο με δύο επιβάτες, όπου ο ένας άρχισε να πυροβολεί πριν διαφύγουν - Η περιοχή αποκλείστηκε από την αστυνομία

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Γαλλία

Τουλάχιστον δύο νεκροί και τρεις τραυματίες είναι ο απολογισμός σημερινής ένοπλης επίθεσης στη Νίκαια της Γαλλίας. Όπως ανακοίνωσαν οι αρχές της πόλης, οι πυροβολισμοί προήλθαν από ένα αυτοκίνητο εντός του οποίου ήταν δύο επιβάτες. Ο ένας εξ'αυτών άρχισε να πυροβολεί και στη συνέχεια ετράπησαν σε φυγή με το όχημά τους.

Οι αστυνομικές αρχές απέκλεισαν την περιοχή στην οποία συνέβη το τραγικό περιστατικό και για κάποιο χρονικό διάστημα δεν επετράπη στους μαθητές της περιοχής να βγουν από τα σχολεία τους. Η γαλλική αστυνομία δεν έχει προς το παρόν προβεί σε επίσημη ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Γαλλία Νίκαια Νεκροί
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
1 0 Bookmark