IDF: Βίντεο από ισραηλινό πλήγμα σε εγκατάσταση παραγωγής όπλων της Χαμάς

Οι Δυνάμεις Άμυνας του Ισραήλ (IDF) ανακοίνωσαν ότι άρχισαν να επιχειρούν στην περιοχή της πόλης της Γάζας στο πλαίσιο της επιχείρησης «Gideon's Chariots II», σημειώνοντας ότι οι ισραηλινές δυνάμεις «εξόντωσαν τρομοκράτες και διαλύουν στρατιωτικές δομές που χρησιμοποιούνται από τρομοκρατικές οργανώσεις στη Λωρίδα της Γάζας».

Τη Δευτέρα, σημειώνουν οι IDF, ο ισραηλινός στρατός έπληξε μια εγκατάσταση παραγωγής όπλων της Χαμάς στην περιοχή της πόλης της Γάζας. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, σημειώνουν οι IDF, «τρομοκράτες βρίσκονταν στον χώρο και κατασκεύαζαν εκρηκτικά που προορίζονταν για τις δυνάμεις των IDF στην περιοχή. Ως αποτέλεσμα, εντοπίστηκαν δευτερεύουσες εκρήξεις, που υποδηλώνουν την παρουσία όπλων στην εγκατάσταση».

«Επιπλέον, τις τελευταίες δύο ημέρες, οι δυνάμεις της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας (IAF) και του πυροβολικού έπληξαν πάνω από 150 τρομοκρατικούς στόχους σε όλη την πόλη της Γάζας, υποστηρίζοντας τις δυνάμεις που διεξάγουν επιχειρήσεις στην περιοχή», καταλήγουν οι IDF στην ανακοίνωσή τους.

