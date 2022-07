Σάλο προκαλεί η είδηση πως Ρωσίδα δημοσιογράφος που ανήρτησε στον λογαριασμό της στο twitter πως «οι λογικοί άνθρωποι επιθυμούν την ειρήνη» δηλώνοντας την διαφωνία ως προς τον πόλεμο του Βλαντιμίρ Πούτιν στην Ουκρανία διατάχθηκε να κλειστεί σε κλινικό ψυχιατρείο της Σιβηρίας.

Η Μαρία Πονομαρένκο, μια 44χρονη μητέρα δύο παιδιών, ισχυρίζεται ότι οι αρχές επιδιώκουν να τη φιμώσουν εξαιτίας της αντίθεσής της στον πόλεμο.

Η Πονομαρένγκο κατηγορείται για διάδοση ψεύτικων ειδήσεων σχετικά με την «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» του Πούτιν στην Ουκρανία.

Maria Ponomarenko faces up to 10 years in prison for a Telegram post about the Russian bombing of a theater in the Ukrainian city of Mariupol in which hundreds of civilians were killed.https://t.co/lqyGrrRHG3