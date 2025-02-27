Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Φον ντερ Λάιεν και Κόστα: Θα βρεθούν την Κυριακή στο Λονδίνο για μια συνεδρίαση για την Ουκρανία

Άτυπη σύνοδος Ευρωπαίων ηγετών για την Ουκρανία και την ασφάλεια στην Ευρώπη οργανώνεται από τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ την Κυριακή στο Λονδίνο

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θα μεταβεί την Κυριακή στο Λονδίνο για να συμμετάσχει σε μια συνεδρίαση Ευρωπαίων ηγετών για την Ουκρανία, ανακοίνωσε σήμερα εκπρόσωπος.

«Επιστρέφοντας από το ταξίδι της στην Ινδία, η πρόεδρος φον ντερ Λάιεν θα μεταβεί στο Λονδίνο για να συμμετάσχει στην άτυπη σύνοδο για την Ουκρανία και την ασφάλεια στην Ευρώπη που οργανώνεται από τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ», δήλωσε η Αριάνα Ποντέστα στη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα θα είναι επίσης παρών στη συνεδρίαση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν Λονδίνο Ουκρανία Κιρ Στάρμερ Αντόνιο Κόστα Βρετανία Πόλεμος στην Ουκρανία
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark