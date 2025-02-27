Φον ντερ Λάιεν και Κόστα: Θα βρεθούν την Κυριακή στο Λονδίνο για μια συνεδρίαση για την Ουκρανία

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θα μεταβεί την Κυριακή στο Λονδίνο για να συμμετάσχει σε μια συνεδρίαση Ευρωπαίων ηγετών για την Ουκρανία, ανακοίνωσε σήμερα εκπρόσωπος.

«Επιστρέφοντας από το ταξίδι της στην Ινδία, η πρόεδρος φον ντερ Λάιεν θα μεταβεί στο Λονδίνο για να συμμετάσχει στην άτυπη σύνοδο για την Ουκρανία και την ασφάλεια στην Ευρώπη που οργανώνεται από τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ», δήλωσε η Αριάνα Ποντέστα στη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα θα είναι επίσης παρών στη συνεδρίαση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

