Μικρής έκτασης φωτιά σε αεροσκάφος της Turkish Airlines που προσγειώθηκε στο Κατμαντού, σώοι οι επιβαίνοντες

Το αεροσκάφος είχε ξεκινήσει από την Κωνσταντινούπολη - Όλοι οι επιβαίνοντες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια

Κατμαντού

Μικρής έκτασης φωτιά εκδηλώθηκε σε αεροσκάφος της τουρκικής αεροπορικής εταιρείας Turkish Airlines, που προσγειώθηκε σήμερα στην πρωτεύουσα του Νεπάλ, Κατμαντού, με αποτέλεσμα οι αρχές να κλείσουν τον αερολιμένα για περίπου μια ώρα, ωσότου τεθεί υπό έλεγχο.

Οι 277 επιβάτες και 11 μέλη του πληρώματος του Airbus 333, που εκτέλεσε πτήση προς Κατμαντού από Κωνσταντινούπολη, αποβιβάστηκαν με ασφάλεια μετά την πυρκαγιά σε πίσω δεξιά τροχό του συστήματος προσγείωσης, ανέφερε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ο Γκιανέντρα Μπουλ, εκπρόσωπος της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας του Νεπάλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Νεπάλ Αεροσκάφος
