Η νέα ταινία του Μπραντ Πιτ (Brad Pitt) "F1", σαρώνει στο παγκόσμιο box office, ενώ έχει ξεπεράσει εισπρακτικά κάθε άλλη παραγωγή του χολιγουντιανού σταρ.

O (πάντα) γόης στο ρόλο ενός βετεράνου οδηγού της Formula 1, έχει γεμίζει ασφυκτικά τις κινηματογραφικές αίθουσες, όπου και αν προβάλλεται η ταινία.

Η "F1" έχει ήδη ξεπεράσει τα 545 εκατομμύρια δολάρια, σπάζοντας το προηγούμενο ρεκόρ του Πιτ, που κατείχε το "World War Z" του 2013 με 540 εκατομμύρια δολάρια.

Σκηνοθετημένη από τον Τζόζεφ Κόσινσκι και γραμμένο από τον Έρεν Κρούγκερ—τη δημιουργική ομάδα πίσω από το νοσταλγικά ακαταμάχητο «Top Gun: Maverick»—η ταινία αφηγείται την επιστροφή του Σόνι Χέις (Μπραντ Πιτ) στο πρωτάθλημα της Formula 1, λίγα χρόνια αφότου είχε υποβιβαστεί σε οδηγό one-off αγώνων, για μία τελευταία ευκαιρία διεκδίκησης του τίτλου.

