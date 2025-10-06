Διαπραγματεύσεις Ισραήλ-Χαμάς: Κάθε αρχή και δύσκολη

Ξεκίνησαν οι προκαταρκτικές επαφές μεταξύ της Χαμάς και των Αιγυπτίων και Καταρινών διαμεσολαβητών στο Κάιρο. Σε ρόλο εγγυητή ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.Ανταπόκριση από το Τελ Αβίβ



Σε εξέλιξη βρίσκονται από σήμερα το πρωί οι πρώτες προκαταρκτικές συναντήσεις της διαπραγματευτικής αποστολής της Χαμάς με τους Αιγύπτιους και Καταρινούς διαμεσολαβητές, ενώ παράλληλα, σαουδαραβικά μέσα μεταδίδουν ότι η ισραηλινή αποστολή με επικεφαλής τον υπουργό Στρατηγικών Υποθέσεων, Ρον Ντέρμερ, έφτασε σήμερα το μεσημέρι στην Αίγυπτο.

Πηγή: Deutsche Welle

Πάντως, ήδη από χθες πληθαίνουν οι ενδείξεις ότι οι διαφορές μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς είναι μεγάλες, με αποτέλεσμα κατά τη σημερινή πρώτη μέρα των διαπραγματεύσεων οι Αμερικανοί διαμεσολαβητές, ως επίσης και ο ισραηλινός υπουργός Ντέρμερ, να μην συμμετάσχουν στις σημερινές αρχικές επαφές. «Μόνο εάν όλα πάνε καλά, οι Γουίτκοφ και Κούσνερ θα μετάσχουν στις συνομιλίες το νωρίτερο μεθαύριο, Τετάρτη (8/10)», φέρεται να δήλωσε χθες βράδυ στην κρατική ισραηλινή τηλεόραση καλά πληροφορημένη αμερικανική διπλωματική πηγή.Κύριοι διαπραγματευτικοί στόχοι Ισραήλ και ΧαμάςΑραβικά μέσα τονίζουν ότι η Χαμάς έχει ήδη αρχίσει να εντοπίζει τα σημεία που βρίσκονται οι νεκροί όμηροι. Η αντιπροσωπεία της οργάνωσης φέρεται να θέτει το αίτημα να απαγορεύονται οι πτήσεις ισραηλινών κατασκοπευτικών drones και αεροπλάνων, προκειμένου τα στελέχη της να κινούνται ελεύθερα στη Γάζα για να εντοπίσουν τους ομήρους που θα απελευθερωθούν. Ωστόσο, το κύριο αίτημα της Χαμάς είναι να διευρυνθεί η γραμμή απόσυρσης των ισραηλινών δυνάμεων και η θέσπιση υποχρεωτικών χρονοδιαγραμμάτων.Από την άλλη, το ζητούμενο για τους Ισραηλινούς είναι πώς και πότε ακριβώς η Χαμάς θα αφοπλιστεί – ένα ζήτημα ακανθώδες, για το οποίο στελέχη της οργάνωσης δηλώνουν απρόθυμα, μιλώντας χθες σε σαουδαραβικά μέσα. Πρόκειται για ένα ζήτημα-κλειδί, όπως τόνισε χθες ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, «από το οποίο και θα κριθεί η σοβαρότητα της Χαμάς να διαπραγματευτεί», προσθέτοντας αινιγματικά ότι «το 90% των όρων του σχεδίου έχει ήδη συμφωνηθεί» – μία δήλωση που φιλοξενείται στα σημερινά πρωτοσέλιδα των ισραηλινών εφημερίδων.Σε ρόλο εγγυητή ο Ντόναλντ ΤραμπΠάντως, μέσα από το ομιχλώδες τοπίο των πολλών αντικρουόμενων διαρροών και δηλώσεων, που αφορούν από το καθαυτό ακριβές περιεχόμενο των διαφόρων σταδίων εφαρμογής του σχεδίου Τραμπ μέχρι και τον ακριβή τόπο διεξαγωγής των διαπραγματευτικών επαφών, αν κάτι αξίζει να κρατήσουμε είναι η δήλωση στην παναραβική εφημερίδα σαουδαραβικών συμφερόντων Αλ-Σαρκ Αλ-Άουσατ του υπουργού Εξωτερικών της Αιγύπτου, Μπαντρ Αμπντελάτι, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι «μοναδική εγγύηση ότι θα εφαρμοστούν όσα πρόκειται να συμφωνηθούν δεν είναι άλλη από την προσωπικότητα του ιδίου του προέδρου Τραμπ».Πρόκειται για μία διαπίστωση διόλου παράλογη, καθότι, επισήμως τουλάχιστον, το Στέητ Ντηπάρτμεντ απουσιάζει θεσμικά από τις διαπραγματεύσεις. Αρκεί απλώς να επισημανθεί ότι ο Στιβ Γουίτκοφ μετέχει στις επαφές υπό την ιδιότητα του ειδικού απεσταλμένου του Λευκού Οίκου, ενώ ο Τζάρεντ Κούσνερ, πέρα από το ότι είναι γαμπρός του Αμερικανού προέδρου, θεσμικά μιλώντας, δεν διαθέτει κάποια συγκεκριμένη ιδιότητα στο πλαίσιο της διαπραγματευτικής διαδικασίας, που ήδη ξεκίνησε.

