Το ρολόι μετράει αντίστροφα για την έναρξη των έμμεσων συνομιλιών στην Αίγυπτο ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς πάνω στο σχέδιο 20 σημείων του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα έχει ξεκινήσει.

Στην Αίγυπτο βρίσκεται από το μεσημέρι της Δευτέρας και η ισραηλινή αντιπροσωπεία, όπως δήλωσε αξιωματούχος στο CNN χωρίς ωστόσο τη συμμετοχή του υπουργού Στρατηγικών Υποθέσεων Ρον Ντέρμερ, ο οποίος θεωρείται ο πιο στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου. Σύμφωνα με το Reuters, ο Ντέρμερ θα συμμετάσχει εξ αποστάσεως αρχικά και αργότερα αυτή την εβδομάδα αναμένεται να συμμετάσχει αυτοπροσώπως αν διαπιστώσει ότι οι διαπραγματεύσεις προχωρούν ομαλά.

Η Χαμάς βρίσκεται ήδη από χθες, Κυριακή στην Αίγυπτο και αναμένεται να πετάξει στις 18:00 από το Κάιρο για το Σαρμ ελ-Σέιχ.

Σύμφωνα με τη Χαμάς, οι πρώτες επίσημες διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση του πυρός πρόκειται να ξεκινήσουν απόψε.

«Απόψε θα ξεκινήσουν οι πρώτες επίσημες συνεδρίες διαπραγματεύσεων», ανέφεραν.

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του BBC στη Γάζα Ρούσντι Αμπουαλούφ, οι προπαρασκευαστικές συνομιλίες έχουν ήδη ξεκινήσει.

Στην Αίγυπτο αναμένεται να μεταβεί και ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και ο γαμπρός του Τζάρεντ Κούσνερ όπως δήλωσε ο αξιωματούχος.

Συνάντηση μεσολαβητών από το Κατάρ και την Αίγυπτο με τη Χαμάς

Σύμφωνα με πληροφορίες που έχει στη διάθεσή του το CNN, μεσολαβητές του Κατάρ και της Αιγύπτου συναντώνται με τον Χαλίλ Αλ-Χάγια, τον ηγέτη της Χαμάς στο Κάιρο, ο οποίος ηγείται των διαπραγματεύσεων της ομάδας, για να επιλύσουν τυχόν εναπομείναντα σημεία διαφωνίας πριν από την κύρια συνεδρίαση με τους υπόλοιπους διαπραγματευτές.

Πηγή που γνωρίζει τις συνομιλίες δήλωσε στο CNN ότι είναι «πολύ νωρίς για να κρίνουμε» πώς πάνε οι διαπραγματεύσεις.

Αυτό είναι το πρώτο ταξίδι του αλ-Χάγια στην Αίγυπτο αφότου επέζησε από ισραηλινή απόπειρα δολοφονίας μετά από πυραυλική επίθεση στο Κατάρ τον περασμένο μήνα που στόχευε την κορυφαία ηγεσία της Χαμάς.

Η συνάντηση στην αιγυπτιακή πόλη-θέρετρο της Ερυθράς Θάλασσας, Σαρμ ελ-Σέιχ θα πρέπει να στεφθεί με επιτυχία για να τεθεί σε ισχύ το σχέδιο 20 σημείων του Τραμπ για κατάπαυση του πυρός. Αν και ο Αμερικανός πρόεδρος, έχει προτρέψει και τις δύο πλευρές να κινηθούν γρήγορα αλλιώς διακινδυνεύουν να δουν περισσότερη αιματοχυσία, ο υπουργός Εξωτερικών του, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε χθες το βράδυ στο NBC News ότι πιστεύει ότι «θα χρειαστεί λίγος χρόνος» πριν δούμε οποιαδήποτε δομή διακυβέρνησης στη Γάζα που να μην είναι της Χαμάς.

Τα «αγκάθια» στις διαπραγματεύσεις

Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων, οι διαπραγματευτές της Χαμάς θα επιδιώξουν διευκρινίσεις σχετικά με τον μηχανισμό για την επίτευξη ανταλλαγής των εναπομεινάντων ομήρων - ζωντανών και νεκρών - με Παλαιστίνιους που κρατούνται στο Ισραήλ, καθώς και για την αποχώρηση του ισραηλινού στρατού από τη Γάζα και την εκεχειρία, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η ισλαμιστική οργάνωση αργά την Κυριακή.

Το Ισραήλ θα απελευθερώσει 250 Παλαιστίνιους κρατούμενους με ποινές ισόβιας κάθειρξης, καθώς και 1.700 Παλαιστίνιους που κρατούνται από τις 7 Οκτωβρίου 2023, και η Χαμάς θα απελευθερώσει 48 ομήρους.

Ένα ακανθώδες ζήτημα που θα συζητηθεί εκτενώς θα είναι η ισραηλινή απαίτηση, η οποία αντικατοπτρίζεται στο σχέδιο του Τραμπ να αφοπλιστεί η Χαμάς, όπως διευκρίνισε πηγή της Χαμάς στο Reuters. Ωστόσο, η οργάνωση έχει επιμείνει ότι δεν θα αφοπλιστεί εκτός εάν το Ισραήλ τερματίσει την κατοχή της και δημιουργηθεί ένα παλαιστινιακό κράτος.

Υπάρχουν επίσης, πολλές λεπτομέρειες που πρέπει να συμφωνηθούν τις επόμενες ημέρες για να επιτύχει το σχέδιο. Οι λεπτομέρειες και το χρονοδιάγραμμα της αποχώρησης του Ισραήλ δεν έχουν ακόμη συμφωνηθεί, δήλωσε ο αξιωματούχος, και ακόμη πιο περίπλοκες είναι οι λεπτομέρειες της μεταβίβασης της διακυβέρνησης στη Γάζα, καθώς και ο σχηματισμός της Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης (ISF) για τη σταθεροποίηση του κατεστραμμένου θύλακα.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Ιορδανία, η Ινδονησία, το Πακιστάν, η Τουρκία, η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και η Αίγυπτος είναι μεταξύ των χωρών που προτείνονται να διαδραματίσουν ρόλο στις ISF, σύμφωνα με τον αξιωματούχο, αλλά «το τι σημαίνει αυτό» εξακολουθεί να υπόκειται σε διαπραγματεύσεις, πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Οι διαπραγματεύσεις στην Αίγυπτο «έχουν σχεδιαστεί για να αντιμετωπίσουν τις συγκεκριμένες λεπτομέρειες», τόνισε.

Η Χαμάς και το Ισραήλ συμφωνούν στα βασικά

Πάντως, η Χαμάς και το Ισραήλ έχουν συμφωνήσει στις βασικές αρχές του σχεδίου Τραμπ, αν και όχι στις βασικές λεπτομέρειες. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είναι αισιόδοξος, αφού κέρδισε την υποστήριξη αραβικών και δυτικών κρατών.

«Μου είπαν ότι η πρώτη φάση θα πρέπει να ολοκληρωθεί αυτή την εβδομάδα και ζητώ από όλους να ΚΙΝΗΘΟΥΝ ΓΡΗΓΟΡΑ», δήλωσε ο Τραμπ σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το σχέδιο Τραμπ είναι η πιο προηγμένη προσπάθεια μέχρι σήμερα για να σταματήσει ο πόλεμος.

Αν και το Ισραήλ έχει χαλαρώσει τις επιθέσεις του στη Γάζα τις τελευταίες ώρες που προηγήθηκαν των συνομιλιών για τη Γάζα, η Πολιτική Άμυνα της Γάζας ανέφερε ότι 24 άνθρωποι σκοτώθηκαν τις τελευταίες 24 ώρες, μετά από ισραηλινές επιδρομές. Αυτό έρχεται σε μια στιγμή που ο Ισραηλινός Στρατός δήλωσε ότι έπληξε έναν «αριθμό» στόχων ενόψει των ειρηνευτικών συνομιλιών στην Αίγυπτο.

