Βίντεο από τα πλήγματα του Κιέβου σε σταθμό πετρελαίου στην Κριμαία κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο.

Σημειώνεται πως ο στρατός της Ουκρανίας δήλωσε σήμερα ότι έπληξε ένα από τα κυριότερα εργοστάσια της Ρωσίας που παράγουν εκρηκτικά για μια ευρεία γκάμα πυρομαχικών για τον στρατό της Ρωσίας καθώς και ένα τερματικό πετρελαίου στην κατεχόμενη Κριμαία που τροφοδοτεί την πολεμική προσπάθεια της Μόσχας.

🔥BREAKING: A massive fire has erupted at the largest oil terminal in occupied Crimea



The blaze can be seen from dozens of kilometers away.



Fuel shortages in Crimea have already forced authorities to cut public transport routes. The deficit now reaches 56% of demand, and… pic.twitter.com/YVQP53WsYQ — NEXTA (@nexta_tv) October 6, 2025

Σε ανακοίνωση, το γενικό επιτελείο ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας ανέφερε πως «πολλές εκρήξεις» αναφέρθηκαν μετά το πλήγμα στο εργοστάσιο εκρηκτικών Y. M. Sverdlov στη δυτική Ρωσία, ενώ πυρκαγιά ξέσπασε μετά την επίθεση στον σταθμό πετρελαίου στην πόλη Φεοντοσίγια (Θεοδοσία) της ανατολικής Κριμαίας.

Πρόσθεσε πως ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν επίσης αποθήκη πυρομαχικών στην κατεχόμενη Κριμαία.

Το διυλιστήριο πετρελαίου της Rosneft στην Τουαψέ, στην περιφέρεια Κρασνοντάρ στη νότια Ρωσία, στοχοθετήθηκε επίσης στη διάρκεια της νύχτας από ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones), με αποτέλεσμα να προκληθεί φωτιά σε κτίριο του προσωπικού του ασφαλείας

Οι ουκρανικές δυνάμεις ενέτειναν τις επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας σε στρατηγικούς ρωσικούς στόχους, ιδιαίτερα εγκαταστάσεις πετρελαίου, καθώς οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου που ξεκίνησε πριν από τρεισήμισι χρόνια με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022 έχουν βαλτώσει.

Ρωσία: Αναχαιτίσαμε πάνω από 250 drones της Ουκρανίας

Από την πλευρά τους, οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν νωρίς το πρωί σήμερα πως αναχαίτισαν 251 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα κατά τη διάρκεια της νύχτας, στο πλαίσιο επιδρομής της Ουκρανίας που αναμφίβολα συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες του είδους στον πόλεμο που διαρκεί τριάμισι χρόνια, κι ήταν ιδιαίτερα εντατική στον τομέα της Μαύρης Θάλασσας.

Από τον ασυνήθιστα υψηλό αριθμό drones αυτόν, τα 40 καταρρίφθηκαν πάνω από την ουκρανική χερσόνησο της Κριμαίας, που η Ρωσία ανακοίνωσε πως προσάρτησε το 2014, 62 πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα και άλλα 5 πάνω από την Αζοφική Θάλασσα, κατά τους αριθμούς που δημοσιοποίησε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Κατά κανόνα, το υπουργείο Άμυνας στη Μόσχα ανακοινώνει πόσα ουκρανικά drones καταρρίφθηκαν, όχι πόσα εξαπολύθηκαν ή πόσα από αυτά έπληξαν τους στόχους τους.

Ο περιφερειάρχης της Μπιέλγκοροντ Βιτσισλάβ Γκλάντκοφ ανακοίνωσε παράλληλα σήμερα το πρωί μέσω Telegram ότι ουκρανικά πλήγματα προκάλεσαν ζημιές σε υποδομές του δικτύου ηλεκτροδότησης, κόβοντας το ρεύμα σε χιλιάδες πελάτες.

Ο κ. Γκλάντκοφ είπε πως περίπου 5.400 πελάτες σε 24 δήμους δεν είχαν ακόμη ρεύμα, ενώ μηχανικοί και οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων επανέφεραν την παροχή σε σχεδόν 34.000 πελάτες.

Δήμαρχος Μόσχας: Η αντιαεροπορική άμυνα κατέστρεψε drone της Ουκρανίας

Η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέστρεψε ουκρανικό μη επανδρωμένο εναέριο όχημα το οποίο κατευθυνόταν προς τη ρωσική πρωτεύουσα, ανακοίνωσε ο δήμαρχος της Μόσχας τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα.

Ομάδες των υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων έχουν σπεύσει στην τοποθεσία όπου κατέπεσαν συντρίμμια του drone, διευκρίνισε ο δήμαρχος, ο Σεργκέι Σαμπιάνιν, μέσω Telegram.

Ουκρανός διοικητής: Ρωσικές ομάδες δολιοφθορέων ενεργούν εντός του Ποκρόφσκ

Παράλληλα, ο διοικητής μια ουκρανικής μονάδας μη επανδρωμένων αεροσκαφών, δήλωσε πως ρωσικές ομάδες δολιοφθορέων επιχειρούν μέσα στην εμπόλεμη πόλη του Ποκρόφσκ στην ανατολική Ουκρανία, όπου οι δυνάμεις και των δύο πλευρών μάχονται.

Ο Ντμίτρι Λάβρο, υποδιοικητής της 25ης Αερομεταφερόμενης Ταξιαρχίας, δήλωσε ότι οι μάχες μαίνονται «στο έδαφος και στον αέρα» για την πόλη, που είναι ένα στρατηγικός κόμβος για τις δυνάμεις του Κιέβου στο ανατολικό μέτωπο.

«Ο εχθρός μας ασκεί πίεση (και) κάνουμε ό,τι το καλύτερο για να τον αποκρούσουμε» είπε. «Αυτή τη στιγμή είμαστε ισόπαλοι».

Η Ρωσία επιτίθεται στο Ποκρόφσκ εδώ και πολλούς μήνες καθώς αποκομίζει σταδιακά κέρδη στα ανατολικά και νότια της Ουκρανίας.

Χάρτες ανοιχτού κώδικα που καταγράφουν τις ρωσικές στρατιωτικές θέσεις δείχνουν ότι η πόλη περικυκλώνεται σταδιακά με μια ορμητική κίνηση.

Ο Λάβρο προσέθεσε ότι η αναλογία των μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) ουκρανικής κατασκευής και του οπλισμού αυξήθηκε από το 2023 και αυτό είναι το αποτέλε

