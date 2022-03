Την υιοθέτηση ενός καθεστώτος ουδετερότητας, με αντάλλαγμα εγγυήσεις ασφαλείας ανάλογες με του ΝΑΤΟ, πρότεινε η Ουκρανία κατά τον τελευταίο γύρο των συνομιλιών με τη Ρωσία, γεγονός που σημαίνει ότι δεν θα ενταχθεί σε στρατιωτικές συμμαχίες ούτε θα φιλοξενήσει στρατιωτικές βάσεις, ανακοίνωσαν σήμερα Τρίτοι οι Ουκρανοί διαπραγματευτές.

Οι προτάσεις θα περιλαμβάνουν ακόμη μια 15ετή περίοδο διαβουλεύσεων για το καθεστώς της προσαρτημένης Κριμαίας και θα ισχύσουν μόνο αν υπάρξει πλήρης κατάπαυση του πυρός, είπαν οι διαπραγματευτές στους δημοσιογράφους στην Κωνσταντινούπολη.

Οι προτάσεις αυτές είναι οι πιο λεπτομερείς και σαφείς που έχει μέχρι στιγμής εκφράσει δημοσίως η Ουκρανία.

"Εάν άλλες χώρες επιθυμούν να ενταχθούν (σ.σ εγγυήτριες χώρες), θα έχουν την ευκαιρία να το κάνουν" διευκρίνισε ο Ουκρανός διαπραγματευτής Νταβίντ Αραχάμια. Οι εγγυήσεις ασφαλείας προσωρινά δεν θα ισχύουν για τα κατεχόμενα Ντονμπάς και την Κριμαία.



"Θα υπάρχει επίσης μια ρήτρα στη συμφωνία που θα αναφέρει ότι όλες οι εγγυήτριες χώρες όχι μόνο δεν θα αρνηθούν την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ, αλλά θα βοηθήσουν σε αυτή" τόνισε.



"Συνοπτικά. Συνθήκη εγγυήσεων ασφαλείας με ενισχυμένο ανάλογο του άρθρου 5 του ΝΑΤΟ. Οι εγγυήτριες χώρες (ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Τουρκία, Γαλλία, Γερμανία κ.λπ.) συμμετέχουν νόμιμα ενεργά στην προστασία της Ουκρανίας από οποιαδήποτε επιθετικότητα. Υλοποίηση μέσω δημοψηφίσματος & κοινοβουλίων των εγγυητών κρατών" ανακοίνωσε ο Ουκρανός διαπραγματευτής Μιχαΐλο Ποντόλιακ μέσω Twitter.

"Αν καταφέρουμε να εμπεδώσουμε αυτές τις βασικές διατάξεις, και για εμάς αυτό είναι το πιο θεμελιώδες, τότε η Ουκρανία θα είναι σε θέση να διορθώσει το σημερινό καθεστώς της ως χώρας που δεν ανήκει στο μπλοκ και ως μη πυρηνικό κράτος με την μορφή της μόνιμης ουδετερότητας", είπε ο διαπραγματευτής Ολεξάντερ Τσάλι.

"Δεν θα φιλοξενήσουμε ξένες στρατιωτικές βάσεις στο έδαφός μας, ούτε θα αναπτύξουμε στρατιωτικές δυνάμεις στο έδαφός μας και δεν θα ενταχθούμε σε στρατιωτικο-πολιτικές συμμαχίες", είπε ο ίδιος σε σχόλιά του που μεταδόθηκαν από την ουκρανική εθνική τηλεόραση.

"Οι στρατιωτικές ασκήσεις στο έδαφός μας θα πραγματοποιούνται με τη συναίνεση των εγγυητριών χωρών", πρόσθεσε ο ίδιος.

Δεν υπήρχε αρκετό υλικό στις παρούσες ουκρανικές προτάσεις που να εγγυάται μια συνάντηση ανάμεσα στον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και στον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, είπαν οι ουκρανοί διαπραγματευτές προσθέτοντας ότι αναμένουν την απάντηση της Μόσχας.

Ουκρανός διαπραγματευτής είπε ότι οι ουκρανικές προτάσεις έχουν τεθεί στη ρωσική πλευρά και το Κίεβο αναμένει την επίσημη απάντηση, ενώ πρόσθεσε επίσης ότι υπήρξαν αρκετές εξελίξεις ώστε να πραγματοποιηθεί συνάντηση των προέδρων της Ουκρανίας και της Ρωσίας.

"Θα εξετάσουμε τις ρωσικές προτάσεις"

Η ρωσική αντιπροσωπεία έλαβε μια «ξεκάθαρα διατυπωμένη θέση και προτάσεις από την Ουκρανία», οι οποίες θα μελετηθούν και θα αναφερθούν στην ηγεσία της χώρας, τόνισε στους δημοσιογράφους ο επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας στην Κωνσταντινούπολη Βλαντίμιρ Μεντίνσκι, μετά τις ρωσοουκρανικές συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη.

«Λάβαμε προτάσεις από την Ουκρανία προς εξέταση και μια σαφώς διατυπωμένη θέση», είπε.

«Αυτές οι προτάσεις θα μελετηθούν στο άμεσο μέλλον, θα αναφερθούν στον πρόεδρο και θα δώσουμε απάντηση» τόνισε.

Ο Μεντίνσκι είπε ότι οι συνομιλίες ήταν «εποικοδομητικές» αναφέρει το πρακτορείο TASS.

Briefly. Security guarantees treaty with an enhanced analogue of Article 5 of NATO. Guarantor states (USA, UK, Turkey, France, Germany etc.) legally actively involved in protecting 🇺🇦 from any aggression. Implementation through a referendum & parliaments of the guarantor states.