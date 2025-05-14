WP: 5 μολύβια, 2 κούκλες και 1 Τραμπ που θέλει πολύ ένα μεγάλο καινούργιο αεροπλάνο

Αεροπλάνα, κούκλες και μολύβια: Πόσα χρειάζεται πραγματικά ένας άνθρωπος; Τα παιδιά της Αμερικής θα πρέπει να τα βγάλουν πέρα ​​με λιγότερα μολύβια όταν κάνουν τις σχολικές τους εργασίες. Και όταν έρθει η ώρα του παιχνιδιού, θα πρέπει να αρκεστούν σε λιγότερες κούκλες. Αυτό δήλωσε ο πρόεδρός τους, ο οποίος ανεβάζει και κατεβάζει τους δασμούς σαν θερμοστάτης, σε μια συμπεριφορά σκωτσέζικου ντους σε συμμάχους, ανταγωνιστές και της δικής του θέσης στην κοινή γνώμη.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έκανε αυτή την παρατήρηση απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με την πιθανότητα αύξησης των τιμών και των άδειων ραφιών των καταστημάτων, καθώς και για το πόση οικονομική αβεβαιότητα και πόνο πρέπει να περιμένουν οι Αμερικανοί. Η απάντησή του στόχευε σε ένα είδος μετριοπαθούς υπερκατανάλωσης που θα μπορούσε να θεωρηθεί μέρος του Αμερικανικού Ονείρου: Την ελευθερία των γονέων να αγοράζουν στα παιδιά τους άφθονα παιχνίδια και να μην χρειάζεται να ανησυχούν για το από πού θα προέλθει το επόμενο μολύβι τους νο 2.

«Δεν νομίζω ότι ένα όμορφο κοριτσάκι χρειάζεται – εννοώ 11 ετών – χρειάζεται να έχει 30 κούκλες. Νομίζω ότι μπορούν να έχουν τρεις ή τέσσερις κούκλες, επειδή αυτό που κάναμε με την Κίνα ήταν απλά απίστευτο», δήλωσε ο Τραμπ σε συνέντευξή του στο NBC. Είχε σηκώσει τον πήχη από τον προηγούμενο αριθμό των δύο, από τότε που χρησιμοποίησε για πρώτη φορά κούκλες ως μέτρο οικονομικής σταθερότητας, τον Απρίλιο. Μέσα σε τέσσερις μέρες, μοίραζε σχεδόν αφειδώς κούκλες. «Λέω απλώς ότι δεν χρειάζεται να έχουν 30 κούκλες. Μπορούν να έχουν τρεις.» «Δεν χρειάζεται να έχουν 250 μολύβια», πρόσθεσε. «Μπορούν να έχουν πέντε.»

Ενώ αυτό θα ήταν ένα καλό επιχείρημα κατά της υπερκατανάλωσης, για την οποία οι Αμερικανοί είναι σε μεγάλο βαθμό ένοχοι, προέρχεται από έναν πρόεδρο που αντιμετωπίζει την φανταχτερή υπερβολή ως ζήτημα εθνικής και προσωπικής υπερηφάνειας. (Δείτε: την ανακαίνιση του Οβάλ Γραφείου σε μια επιχρυσωμένη φωλιά.)

Και τώρα ο πρόεδρος θέλει μια νέα, λαμπερή έκδοση του Air Force One. Το θέλει τώρα. Συγκεκριμένα, θέλει το 747 που του έχει προσφέρει το Κατάρ. Το αεροπλάνο αξίζει περίπου 400 εκατομμύρια δολάρια, αγοράστηκε αρχικά για τη βασιλική οικογένεια της χώρας και είναι ένα σπουδαίο πρότζεκτ σε μπεζ και καραμελέ αποχρώσεις. Ο Τραμπ θέλει τόσο πολύ αυτό το αεροπλάνο που αποδιώχνει τις ανησυχίες ότι η αποδοχή του παραβιάζει το Σύνταγμα των ΗΠΑ και η χρήση του θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια. Το κάνει αυτό με την ενεργητικότητα και την εμμονή ενός μπόμπιρα που ξεπερνά τα όρια.

Θα ήταν «ανόητος άνθρωπος» αν το απέρριπτε, είπε, ακόμη και αν φαίνεται να παραβιάζει άμεσα τη ρήτρα περί απολαβών του Συντάγματος, ή τουλάχιστον το πνεύμα της, που απαγορεύει στον πρόεδρο να δέχεται δώρα από ξένες οντότητες που μπορεί να απαιτήσουν χάρες σε αντάλλαγμα. Είναι μια «μεγάλη χειρονομία» από το Κατάρ, τη χώρα που κάποτε κατηγορήθηκε ότι χρηματοδοτεί την τρομοκρατία. Ο πρόεδρος θέλει αυτό που θέλει, όταν το θέλει. Και αυτό που επιθυμεί διακαώς είναι να πετάξει με ένα αεροπλάνο που, όταν είναι παρκαρισμένο δίπλα σε άλλα αεροπλάνα, θα είναι το καλύτερο στον διάδρομο.

«Κοιτάξτε μερικές από τις αραβικές χώρες και τα αεροπλάνα που έχουν παρκάρει δίπλα στο αεροπλάνο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής», είπε ο Τραμπ. «Είναι σαν να έρχονται από άλλο πλανήτη.»

Ο πρόεδρος δεν φαίνεται να έχει άμεση ανάγκη από αεροπλάνο, παρά τις καθυστερήσεις της Boeing στην παράδοση των δύο νέων αεροσκαφών για τα οποία είχε συνάψει σύμβαση η Πολεμική Αεροπορία και τα οποία επρόκειτο να είναι έτοιμα το 2024. Το αεροπλάνο του Κατάρ είναι μια επιθυμία. Είναι ένα παιχνίδι. Είναι κάτι σαν το μοντέλο του Air Force One που μερικές φορές βρίσκεται πάνω στο τραπεζάκι του σαλονιού στο Οβάλ Γραφείο του Τραμπ, το τραπέζι που αναπαύεται επίσης το γιγάντιο χρυσό μπλοκ με χαραγμένο το όνομα του προέδρου και μια στοίβα από χρυσά σουβέρ.

Υπάρχουν πολλά που έχει κάνει ο πρόεδρος για να εξοργίσει τους διάφορους επικριτές του, τη χώρα και τον κόσμο. Μέρος αυτού έχει τις ρίζες του σε πολιτικές διαφωνίες. αντίθετες κοσμοθεωρίες· μια μοναδική σχέση με την αλήθεια, τα γεγονότα και την ιστορία. Μερικές φορές, οι χειρονομίες του Τραμπ φαίνεται να στοχεύουν συγκεκριμένα στο να προκαλέσουν τον κόσμο, όπως όταν προσβάλλει έναν ερωτώντα από ένα μέσο ενημέρωσης που περιφρονεί, ή όταν ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε μια εικόνα του ως Πάπα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αλλά το αεροπλάνο είναι διαφορετικό. Αυτό δεν έχει όλα τα χαρακτηριστικά μιας ακόμη επιχειρηματικής συμφωνίας με τον Τραμπ που θα συνεχίσει να αυγατίζει την περιουσία του. Δεν είναι κάποια υψηλής τεχνολογίας εκδοχή της κινεζικής διπλωματίας των πάντα (δώριζαν πάντα). Είναι μια ακόμη υπενθύμιση της αδηφαγίας των ορέξεών του, της επιθυμίας του να αποκτά πράγματα που δεν εξυπηρετούν κανέναν άλλο σκοπό πέρα ​​από το φουσκώνουν τον εγωισμό και να γίνονται αντικείμενο μεγαλαυχίας. Η δίψα του για το αεροπλάνο υπογραμμίζει την ευκολία με την οποία η προσοχή του μπορεί να τραβηχτεί από πολυτέλειες και πλούτη που δεν έχουν καμία σχέση με το να κάνουν τη χώρα ισχυρότερη, υγιέστερη ή πλουσιότερη, αλλά θα μπορούσαν, αντίθετα, να μειώσουν τη φήμη και το κύρος της. Παίζει το χαρτί της επίδειξης απέναντι σε όσους πιστεύουν ότι όποιος έχει τα καλύτερα πράγματα είναι ο εξυπνότερος, ο δυνατότερος, ο καλύτερος. Ο πρόεδρος θέλει το αεροπλάνο του Κατάρ. Και φαίνεται ότι συνήθως καταφέρνει να πάρει αυτό που θέλει, είτε πρόκειται για το Κέντρο Κένεντι, είτε για αξιωματούχους στο τμήμα μετανάστευσης που μαζεύουν ανθρώπους από τους δρόμους, είτε για λευκούς Νοτιοαφρικανούς που τυλίγονται στη ζεστή αγκαλιά της αμερικανικής γραφειοκρατίας, ενώ η είσοδος σε έγχρωμους πρόσφυγες εμποδίζεται.

Όταν ο Τραμπ ήταν υποψήφιος, πετούσε σε όλη τη χώρα με το ιδιωτικό του αεροπλάνο, με το όνομά του γραμμένο στο πλάι. Ως πρόεδρος, χρησιμοποιεί τακτικά το Air Force One - το μεγάλο και ένα μικρότερο που χρησιμοποιείται όταν κατευθύνεται σε μια τοποθεσία που μπορεί να φιλοξενήσει μόνο αεροσκάφη μικρότερου μεγέθους. Αυτά είναι τρία αεροπλάνα που έχει στη διάθεσή του. Τρία. Σχεδόν όσες κούκλες πιστεύει ότι χρειάζεται ένα παιδί. Αλλά κανένα από αυτά δεν είναι αρκετά λαμπερό και γυαλιστερό για τον πρόεδρο.



Πηγή: The Washington Post

