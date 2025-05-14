Ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε σήμερα προειδοποίηση για την εκκένωση τριών λιμανιών στην Υεμένη, τα Ρας Ίσα, Χοντέιντα και Σάλιφ, τα οποία χρησιμοποιούνται από τους υποστηριζόμενους από το Ιράν αντάρτες Χούθι της Υεμένης.

«Λόγω της χρήσης λιμανιών από το τρομοκρατικό καθεστώς των Χούθι για τις τρομοκρατικές του δραστηριότητες, ζητούμε από αυτούς που βρίσκονται εκεί να απομακρυνθούν και να παραμείνουν μακριά μέχρι νεωτέρας», αναφέρει σε σημερινή ανάρτησή του στο X ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Αβισάι Αντράε.

Νωρίτερα σήμερα ο ισραηλινός στρατός είχε ανακοινώσει ότι αναχαίτισε πύραυλο που είχε εκτοξευθεί από την Υεμένη με αποτέλεσμα να κηρυχθεί συναγερμός για αεροπορική επίθεση σε ζώνες του Ισραήλ.

«Αφού ενεργοποιήθηκαν οι σειρήνες σε πολλές περιοχές του Ισραήλ, πύραυλος που ερρίφθη από την Υεμένη αναχαιτίστηκε», διευκρίνιζε ο στρατός στην ανακοίνωσή του.

Οι αντάρτες Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη για την εκτόξευση του πυραύλου, λέγοντας ότι στοχοθέτησαν το διεθνές αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Ισραήλ, που βρίσκεται κοντά στο Τελ Αβίβ, με «υπερηχητικό βαλλιστικό πύραυλο».

«Πρόκειται για την τρίτη πυραυλική επίθεση σε λιγότερο από ένα 24ωρο», σημείωσε ο εκπρόσωπός τους Γιάχια Σάρι.

Την Κυριακή και μετά την αναχαίτιση άλλου πυραύλου των Χούθι, ο ισραηλινός στρατός κάλεσε να εκκενωθούν τα τρία αυτά λιμάνια της Υεμένης, αλλά χωρίς στη συνέχεια να αναφερθούν επιδρομές.

Σε αντίποινα στις επιθέσεις των Χούθι με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones), η ισραηλινή πολεμική αεροπορία προέβη σε πολλά πλήγματα τους τελευταίους μήνες κατά στόχων των Χούθι στην Υεμένη, όπου έθεσε εκτός λειτουργίας το αεροδρόμιο της Σαναά και βομβάρδισε σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και εγκαταστάσεις παραγωγής τσιμέντου στις 6 Μαΐου.

