Τηλεοπτικό διάγγελμα στον αμερικανικό λαό από το Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, απηύθυνε το βράδυ της Τετάρτης ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σχεδόν ένα χρόνο μετά την ανάληψη των καθηκόντων του στη δεύτερη θητεία του.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος φάνηκε να έχει πλήρη επίγνωση των χρονικών περιορισμών στην εθνική του ομιλία, μιλώντας σε έναν ασυνήθιστα γρήγορο ρυθμό για τον ίδιο. Ενώ έχει συνηθίσει να πραγματοποιεί μεγάλες ομιλίες που συχνά ξεφεύγουν από το θέμα, αυτή τη φορά, ακολούθησε στενά τον τηλεπροβολέα, εκφωνώντας την ομιλία του, καθώς ο Λευκός Οίκος γενικά διαπραγματεύεται με τηλεοπτικά δίκτυα για ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα, σημειώνει το CNN.

Κατά τη διάρκεια της 18λεπτης ομιλίας του, φαινόταν να παρεκκλίνει από τον υποβολέα σε διάφορα σημεία, επιστρέφοντας γρήγορα στις χρονικά καθορισμένες παρατηρήσεις του. Η τήρηση του χρονικού περιορισμού έκανε την ομιλία του κάποιες στιγμές να φαίνεται βιαστική και πρόσθεσε ένα επίπεδο έντασης στη ρητορική του.

Ο πρώην πρόεδρος Τζο Μπάιντεν στάθηκε στο επίκεντρο της ομιλίας του Αμερικανού προέδρου, κυριολεκτικά από την αρχή των δηλώσεών του.

«Πριν από έντεκα μήνες, κληρονόμησα ένα χάος. Και το διορθώνω», ξεκίνησε.

Σκληρή κριτική στον Μπάιντεν

Ο Τραμπ σημείωσε μια πληθώρα παραπόνων από την εποχή του Μπάιντεν, περιγράφοντας τα «ανοιχτά» σύνορα, τους τρανς άνδρες που αγωνιζόταν σε γυναικεία αθλήματα, το έγκλημα, τις «χειρότερες εμπορικές συμφωνίες που έχουν γίνει ποτέ» και μια «άρρωστη και διεφθαρμένη» ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

Ο πρόεδρος χρησιμοποίησε έναν σκοτεινό τόνο περιγράφοντας τον χρόνο που πέρασε μακριά από τον Λευκό Οίκο: «Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, οι Ηνωμένες Πολιτείες κυβερνήθηκαν από πολιτικούς που αγωνίζονταν μόνο για τους εσωτερικούς, τους παράνομους μετανάστες, τους εγκληματίες καριέρας, τους εταιρικούς λομπίστες, τους κρατούμενους, τους τρομοκράτες και, πάνω απ' όλα, τα ξένα έθνη που μας εκμεταλλεύτηκαν σε επίπεδα που δεν έχουμε ξαναδεί».

Ο ρεπουμπλικανός συνέχισε επαινώντας τις προσπάθειες της κυβέρνησής του να ανακόψει τη ροή της παράνομης μετανάστευσης:

«Τους τελευταίους επτά μήνες, κανένας παράνομος αλλοδαπός δεν έχει εισέλθει στη χώρα μας, ένα κατόρθωμα που όλοι έλεγαν ότι ήταν απολύτως αδύνατο. Θυμάστε όταν ο Τζο Μπάιντεν είπε ότι χρειαζόταν το Κογκρέσο να ψηφίσει νομοθεσία για να βοηθήσει στο κλείσιμο των συνόρων; Όπως αποδείχθηκε, δεν χρειαζόμασταν νομοθεσία. Χρειαζόμασταν απλώς έναν νέο πρόεδρο. Κληρονομήσαμε τα χειρότερα σύνορα οπουδήποτε στον κόσμο και γρήγορα τα μετατρέψαμε στα ισχυρότερα σύνορα στην ιστορία της χώρας μας».

Ως πρόεδρος και ως υποψήφιος, ο Τραμπ έχει καταστήσει τη μετανάστευση ένα από τα κύρια ζητήματά του. Σύμφωνα με δημοσκόπηση της Quinnipiac που δημοσιεύθηκε αυτή την εβδομάδα, το 54% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων αποδοκιμάζει τον χειρισμό του στα ζητήματα μετανάστευσης, ενώ το 44% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων τον εγκρίνει, αναφέρει το CNN.

Σε αντίθεση με την πρώτη του θητεία, ο Τραμπ έχει επικεντρώσει σε μεγάλο βαθμό την καταστολή της μετανάστευσης στο εσωτερικό — εντείνοντας τις συλλήψεις παράτυπων μεταναστών που διαμένουν στις Ηνωμένες Πολιτείες και αυξάνοντας τις απελάσεις. Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας ανακοίνωσε αυτόν τον μήνα ότι πραγματοποίησε περισσότερες από 605.000 απελάσεις από τότε που ο Τραμπ ανέλαβε τα καθήκοντά του τον Ιανουάριο.

«Περάσαμε από το χειρότερο στο καλύτερο»

Ο Αμερικανός πρόεδρος, αναφερόμενος στην αμερικανική οικονομία, είπε ότι δείχνει σημάδια ενίσχυσης, κάνοντας λόγο για τον «υψηλό πληθωρισμό» που βρήκε από τον προκάτοχό του. Παράλληλα δήλωσε ότι σύντομα θα ανακοινώσει τον επόμενο πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), ο οποίος θα υποστηρίξει χαμηλότερα επιτόκια.

Μιλώντας για την οικονομική επιτυχία της κυβέρνησής του, υποστήριξε ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στη μείωση των τιμών παρά την ευρεία απογοήτευση των ψηφοφόρων για το κόστος ζωής.

«Μέσα σε λίγους μήνες, περάσαμε από το χειρότερο στο καλύτερο», δήλωσε, αναφέροντας μια σειρά από προϊόντα που είναι φθηνότερα σε σύγκριση με πέρυσι. «Μειώνω αυτές τις υψηλές τιμές και τις μειώνω πολύ γρήγορα», είπε.

Ο πρόεδρος επέρριψε την ευθύνη στον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν για την αύξηση του πληθωρισμού, υποστηρίζοντας ότι τώρα σημειώνει πρόοδο στην επίλυση αυτού που χαρακτήρισε ως «οικονομικό χάος». Και υποσχέθηκε νέα ανακούφιση για τους Αμερικανούς το 2026, επισημαίνοντας τα νέα φορολογικά μέτρα που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο του «μεγάλου όμορφου νομοσχεδίου» των Ρεπουμπλικανών.

Τελικά, ο Τραμπ έδωσε σε μεγάλο βαθμό ένα θριαμβευτικό μήνυμα, επιμένοντας ότι η οικονομία έχει ήδη διασωθεί και ότι από εδώ και πέρα ​​θα υπάρξει μόνο βελτίωση.

«Η χώρα μας ήταν έτοιμη να αποτύχει, να αποτύχει ολοκληρωτικά», είπε. «Τώρα είμαστε η πιο καυτή χώρα στον κόσμο».

Συνολικά, ο Τραμπ υποστήριξε ότι η κυβέρνησή του έχει πετύχει μέσα σε ένα χρόνο περισσότερα από ό,τι θα μπορούσε κανείς να φανταστεί: «Τώρα, έχετε έναν πρόεδρο που αγωνίζεται για τους νόμιμους, εργατικούς πολίτες της χώρας μας, εκείνους που κρατούν αυτό το έθνος σε λειτουργία, που κάνουν αυτή τη χώρα να δουλεύει. Και μετά από μόλις ένα χρόνο, έχουμε επιτύχει περισσότερα από ό,τι θα μπορούσε κανείς να φανταστεί», είπε χαρακτηριστικά.

