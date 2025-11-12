Εκατοντάδες διαδηλωτές που κρατούσαν κοντάρια εισέβαλαν με τη βία στον χώρο όπου διεξαγόταν η 30ή Διάσκεψη του ΟΗΕ για το Κλίμα (COP30) στη Μπελέμ της Βραζιλίας και συγκρούστηκαν με τους φρουρούς ασφαλείας στην είσοδο.

Κάποιοι κυμάτιζαν σημαίες με συνθήματα ή κρατούσαν πινακίδες που έγραφαν «η γη μας δεν πωλείται», σύμφωνα με το Reuters.

🇧🇷 COP30 Brésil



Lorsque tu vas Belém, dans l'enfer des ONG (plus de 100 milles recensées), l'épicentre de la galaxie Soros... pic.twitter.com/roohgnByN4 — Jaime Horta 🇵🇹🇫🇷 ☯️ 🇵🇹🇨🇵 (@JaimeHorta17) November 11, 2025

Οι διαδηλωτές συγκρούστηκαν με τους φρουρούς ασφαλείας στην είσοδο του χώρου, η οποία στη συνέχεια σφραγίστηκε με τραπέζια. Ένας αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στο Reuters ότι είδε έναν φρουρό ασφαλείας να μεταφέρεται εσπευσμένα σε αναπηρικό καροτσάκι, ενώ κρατούσε το στομάχι του. Ένας άλλος φρουρός ασφαλείας είπε στο πρακτορείο ότι χτυπήθηκε στο κεφάλι από ένα βαρέλι που πέταξε ένας διαδηλωτής και είχε ένα κόψιμο στο μέτωπό του.Ένας ιθαγενής ηγέτης από την κοινότητα Τουπινάμπα κοντά στα κάτω ρου του ποταμού Ταπάχος στη Βραζιλία δήλωσε στο Reuters ότι οι κάτοικοι ήταν αναστατωμένοι από τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη στο δάσος.

🚨🚨🚨 URGENTE 🚨 🚨 🚨



🇧🇷🏴☄️ — 😲😲😲 Indígenas e manifestantes com camisa do PSOL invadiram a entrada da zona azul na COP30. Um segurança de uma empresa terceirizada ficou ferido.



Os manifestantes pediram taxação das grandes furtunas pra custear o financiamento contra as… pic.twitter.com/KZGB4FxTBt — Rita Borges 🇬🇧 (@Kika_Presley) November 11, 2025

Οι διαδηλωτές διαλύθηκαν από το σημείο λίγο μετά τη σύγκρουση. Οι φύλακες ασφαλείας επέτρεψαν αργότερα στους συνέδρους να βγουν από τον χώρο, ενώ νωρίτερα τους είχαν ζητήσει να παραμείνουν στην αίθουσα μέχρι να εκκενωθεί η περιοχή.

Όπως επιβεβαίωσε αργότερα εκπρόσωπος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα, δύο υπάλληλοι ασφαλείας τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας στη Σύνοδο. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, το προσωπικό ασφαλείας ακολούθησε τα καθιερωμένα πρωτόκολλα και έλαβε προστατευτικά μέτρα για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Οι διαπραγματεύσεις στη σύνοδο συνεχίστηκαν κανονικά, ενώ οι αρχές του ΟΗΕ και οι βραζιλιάνικες αρχές διερευνούν το περιστατικό.

🚨🚨🚨 URGENTE 🚨 🚨 🚨



🇧🇷🏴☄️ — 😲😲😲 Indígenas e manifestantes com camisa do PSOL invadiram a entrada da zona azul na COP30. Um segurança de uma empresa terceirizada ficou ferido.



Os manifestantes pediram taxação das grandes furtunas pra custear o financiamento contra as… pic.twitter.com/KZGB4FxTBt — Rita Borges 🇬🇧 (@Kika_Presley) November 11, 2025

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίζ Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα τόνισε ότι οι αυτόχθονες κοινότητες αποτελούν βασικούς παράγοντες στην περιοχή.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, δεκάδες ηγέτες ιθαγενών έφτασαν με βάρκα για να συμμετάσχουν στις συνομιλίες και να απαιτήσουν τη συμμετοχή τους στον τρόπο διαχείρισης των δασών.

Σε συνέντευξή του την Τρίτη, ένας εξέχων ηγέτης των ιθαγενών δήλωσε στο Reuters ότι πολλές από τις κοινότητες των ιθαγενών ήταν αναστατωμένες με τα τρέχοντα βιομηχανικά και αναπτυξιακά έργα στο δάσος. Ο Raoni Metuktire, γνωστός και ως «Αρχηγός Raoni», προέτρεψε τη Βραζιλία να ενδυναμώσει τους ιθαγενείς πληθυσμούς για να διατηρήσουν τον Αμαζόνιο.

É guerra?

Não, é a Flop 30 do Lula😂



Indígenas Tupinambás e manifestantes ligados ao PSOL invadem sede da COP 30 em Belém.

Protesto é por taxação de grandes fortunas, para financiar políticas climáticas.

Que baixaria, Brasil!!! pic.twitter.com/LPR4bpCDY2 — Luli (@crisdemarchii) November 12, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.