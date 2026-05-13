Το Πεντάγωνο αναφέρει ότι το κόστος του πολέμου με το Ιράν ανέρχεται σε 29 δισ. δολάρια, ποσό υψηλότερο από τα 25 δισ. δολάρια που είχε δηλώσει στο Κογκρέσο πριν από δύο εβδομάδες.

Ωστόσο, σύμφωνα με μία ειδικό στον προϋπολογισμό πολέμων, η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή θα κοστίσει τελικά στους Αμερικανούς φορολογούμενους τουλάχιστον 1 τρισεκατομμύριο δολάρια.

Την Τρίτη, ανώτερος αξιωματούχος του Πενταγώνου δήλωσε ότι το νέο κόστος της σύγκρουσης περιλάμβανε επικαιροποιημένες δαπάνες για την επισκευή και την αντικατάσταση εξοπλισμού, καθώς και επιχειρησιακά έξοδα.

Το CNN είχε μεταδώσει νωρίτερα ότι η προηγούμενη εκτίμηση των 25 δισ. δολαρίων ήταν υποτιμημένη, καθώς δεν περιλάμβανε το κόστος επισκευής των ζημιών σε αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή.

Η Λίντα Μπιλμς, ειδική σε θέματα δημόσιας πολιτικής στη Σχολή Διακυβέρνησης Kennedy του Χάρβαρντ, εκτιμά ωστόσο ότι η σύγκρουση με το Ιράν θα κοστίσει στους Αμερικανούς φορολογούμενους τουλάχιστον 1 τρισ. δολάρια.

Σε διαδικτυακή ανάρτηση τον Απρίλιο, η Μπίλμς ανέλυσε το κόστος σε βραχυπρόθεσμο και μεσο-μακροπρόθεσμο:

- Στο βραχυπρόθεσμο κόστος περιλαμβάνονται τα πυρομαχικά -πύραυλοι, βόμβες, αναχαιτιστικά μέσα-, η συντήρηση 2 έως 3 ομάδων μάχης αεροπλανοφόρων, η υποστήριξη του προσωπικού και η αποζημίωση μάχης, καθώς και χαμένα ή κατεστραμμένα μέσα, όπως μαχητικά αεροσκάφη και drones.

Επισημαίνει ότι το κόστος αντικατάστασης είναι συχνά υψηλότερο από την ιστορική αξία του αποθέματος. Για παράδειγμα, ένας πύραυλος Tomahawk μπορεί να αποτιμάται στο απόθεμα στα 2 εκατ. δολάρια, όμως η αντικατάστασή του σήμερα κοστίζει έως και 3,5 εκατομμύρια δολάρια.

- Στο μεσο-μακροπρόθεσμο κόστος του πολέμου περιλαμβάνονται η επισκευή εγκαταστάσεων μέσα στα επόμενα 4 έως 5 χρόνια, η αναπλήρωση των αποθεμάτων με πιο προηγμένα οπλικά συστήματα και η περίθαλψη βετεράνων για τους 55.000 Αμερικανούς στρατιώτες στην περιοχή, οι οποίοι ενδέχεται να έχουν εκτεθεί σε κινδύνους.

Πέρα από όλα αυτά, υπάρχει και ο αντίκτυπος της αύξησης των τιμών της ενέργειας στην παγκόσμια οικονομία λόγω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης. Το υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ αναφέρει πλέον ότι οι τιμές του πετρελαίου πιθανότατα θα παραμείνουν πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι τις επόμενες εβδομάδες, ενώ ορισμένοι αναλυτές προειδοποιούν ότι η μέση τιμή της βενζίνης στα πρατήρια σε εθνικό επίπεδο θα φτάσει τελικά τα 5 δολάρια το γαλόνι.

Πηγή: skai.gr

