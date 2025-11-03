Τον περασμένο μήνα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έδωσε χάρη στον πολυδισεκατομμυριούχο των κρυπτονομισμάτων, Τσανγκπένγκ Ζάο (γνωστός ως "CZ") ο οποίος είχε καταδικαστεί για ξέπλυμα χρήματος το 2023.

Χθες, Κυριακή, κατά τη διάρκεια συνέντευξης στην εκπομπή 60 Minutes του CBS News, ο Τραμπ ρωτήθηκε για την απονομή χάριτος στον Ζάο, παρόλο που οι κυβερνητικοί εισαγγελείς είχαν δηλώσει ότι προκάλεσε «σημαντική βλάβη στην εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ».

Τότε ο πρόεδρος των ΗΠΑ αποκάλυψε ότι δε γνωρίζει καν ποιος είναι ο άνθρωπος που έβγαλε από τη φυλακή.

«Εντάξει, είστε έτοιμοι; Δεν ξέρω ποιος είναι, δεν έχω ιδέα», είπε Τραμπ, προσθέτοντας ότι δεν θυμάται να έχει συναντήσει ποτέ τον Ζάο.

Θυμάται μόνο ότι του είχαν πει ότι ο επιχειρηματίας ήταν θύμα ενός «κυνηγιού μαγισσών» από την κυβέρνηση του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν.

Ο Ζάο δήλωσε ένοχος για την κατηγορία της διευκόλυνσης του ξεπλύματος χρήματος το 2023. Εξέτισε τέσσερις μήνες φυλάκισης και συμφώνησε να παραιτηθεί από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Binance, του μεγαλύτερου ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων στον κόσμο, του οποίου είναι συνιδρυτής.

Σύμφωνα με το ΒΒC, oι εταιρείες του έχουν συνεργαστεί με εταιρείες που συνδέονται με τον Τραμπ σε νέα έργα ψηφιακών νομισμάτων, συμπεριλαμβανομένης της Dominari Holdings, όπου οι γιοι του συμμετέχουν στο διοικητικό συμβούλιο και η οποία εδρεύει στον Πύργο Τραμπ.

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Τραμπ συζήτησε την υποστήριξή του στα κρυπτονομίσματα και είπε ότι οι ΗΠΑ έπρεπε να βεβαιωθούν ότι είναι ηγέτης στον κλάδο ή να διακινδυνεύσουν η Κίνα και οι αντίπαλοί της να αποκτήσουν πλεονέκτημα στην αναδυόμενη τεχνολογία.

Η χάρη του προέδρου αίρει τους περιορισμούς που εμπόδιζαν τον Ζαο να διευθύνει χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις, αλλά δεν είναι σαφές εάν αλλάζει τη θέση του στις ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ, ή τον ρόλο του στην Binance.

Κατά την απονομή χάριστος η γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου Κάροαιν Λεβίτ, χαρακτήρισε τη δίωξη του Ζάο υπό την κυβέρνηση Μπάιντεν μέρος ενός «πολέμου κατά των κρυπτονομισμάτων», αντιδρώντας στους επικριτές που είπαν ότι η χάρη φαινόταν να υποκινείται από τα προσωπικά οικονομικά συμφέροντα του Τραμπ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.