Μπορέλ: Η Δυτική Όχθη κινδυνεύει να μετατραπεί σε μια νέα Λωρίδα της Γάζας

Ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Ζοζέπ Μπορέλ προειδοποίησε σήμερα για τον κίνδυνο η Δυτική Όχθη να μεταμορφωθεί σε μια νέα «Λωρίδα της Γάζας».

Η βία στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη έχει κλιμακωθεί από την έναρξη του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς στον πολιορκούμενο παλαιστινιακό θύλακα.

Τις τελευταίες εβδομάδες, το Ισραήλ αύξησε τις θανατηφόρες στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Δυτική Όχθη, παλαιστινιακό έδαφος που έχει καταλάβει από το 1967 και όπου έχει επίσης αυξηθεί η βία από τους Ισραηλινούς εποίκους.

«Ένα νέο μέτωπο ανοίγεται με έναν ξεκάθαρο στόχο: τη μετατροπή της Δυτικής Όχθης σε μια νέα Λωρίδα της Γάζας, την αύξηση της βίας, την απονομιμοποίηση της Παλαιστινιακής Αρχής και την ενθάρρυνση προκλήσεων με σκοπό να υπάρξει ισχυρή αντίδραση και να μην φοβάται κανείς να πει ότι ο μόνος τρόπος για να επιτευχθεί μια ειρηνική επίλυση της σύγκρουσης είναι η προσάρτηση της Δυτικής Όχθης και της Γάζας», δήλωσε ο Μπορέλ.

Μιλώντας στο Κάιρο όπου συμμετείχε σε υπουργική συνάντηση των χωρών του Αραβικού Συνδέσμου, κατηγόρησε «εξτρεμιστικά μέλη της ισραηλινής κυβέρνησης (...) ότι προσπαθούν να καταστήσουν αδύνατη τη δημιουργία ενός μελλοντικού παλαιστινιακού κράτους».

«Χωρίς ανάληψη δράσης, η Δυτική Όχθη θα μετατραπεί σε μια νέα Γάζα. Και η Γάζα θα μετατραπεί σε μια νέα Δυτική Όχθη, ενώ ομάδες εποίκων προετοιμάζουν νέους εποικισμούς», τόνισε ο Μπορέλ εκφράζοντας την ανησυχία και τη λύπη του που «η διεθνής κοινότητα καταδικάζει, λυπάται συμπονεί, αλλά βρίσκει δύσκολο να δράσει».

«Αυτοί που ηγούνται του πολέμου δεν έχουν κανένα συμφέρον να τον τερματίσουν», κατήγγειλε παράλληλα ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας.

Το 2023 καταγράφηκε ρεκόρ επέκτασης ισραηλινών εποικισμών στη Δυτική Όχθη, με τον υψηλότερο αριθμό έκδοσης οικοδομικών αδειών τα τελευταία 30 χρόνια, σύμφωνα με την ΕΕ.

Περίπου 490.000 έποικοι ζουν στη Δυτική Όχθη μαζί με τρία εκατομμύρια Παλαιστίνιους.

Οι ισραηλινοί οικισμοί στη Δυτική Όχθη είναι παράνομοι σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και αποτελούν την πρωταρχική απειλή, λένε οι Παλαιστίνιοι, για τη λύση των δύο κρατών.

Από την έναρξη του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας στις 7 Οκτωβρίου, η βία έχει κλιμακωθεί στη Δυτική Όχθη.

Τουλάχιστον 662 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί εκεί από πυρά Ισραηλινών στρατιωτών ή εποίκων, σύμφωνα με στοιχεία του Παλαιστινιακού υπουργείου Υγείας, και τουλάχιστον 23 Ισραηλινοί, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτών, σκοτώθηκαν σε παλαιστινιακές επιθέσεις ή σε στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Ο ισραηλινός στρατός (IDF) ανακοίνωσε σήμερα ότι είναι πολύ πιθανό Ισραηλινοί στρατιώτες να ήταν εκείνοι που πυροβόλησαν και σκότωσαν κατά λάθος την 26χρονη Αϊσενούρ Εζγκί Εϊγκί, την τουρκικής καταγωγής Αμερικανίδα ακτιβίστρια σε διαδήλωση στη Δυτική Όχθη την περασμένη εβδομάδα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

