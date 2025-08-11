Το Ιράν ασκεί πίεση στην Αρμενία κατά της δημιουργίας διαδρόμου που υποστηρίζουν οι ΗΠΑ

Το Ιράν προειδοποίησε σήμερα την Αρμενία κατά της δημιουργίας, υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών, ενός διαμετακομιστικού διαδρόμου κοντά στα σύνορά του, ο οποίος προβλέπεται να γίνει στο πλαίσιο της πρόσφατης ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ του Γερεβάν και του Μπακού.

Η συμφωνία, που συνήφθη την Παρασκευή στην Ουάσινγκτον από τον Αζέρο πρόεδρο Ιλχάμ Αλίεφ και τον Αρμένιο πρωθυπουργό Νικόλ Πασινιάν, βάζει τέλος στην εδαφική διένεξη η οποία έφερε αντιμέτωπες τις δύο χώρες εδώ και δεκαετίες.

Η συμφωνία προβλέπει τη δημιουργία μιας διαμετακομιστικής ζώνης που θα διασχίζει την Αρμενία για να συνδέει το Αζερμπαϊτζάν με τον θύλακά του, το Ναχιτσεβάν, μια αξίωση που είχε εδώ και πολύ καιρό το Μπακού.

Σήμερα, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Πασινιάν για τη διαμετακομιστική οδό, σύμφωνα με ανακοίνωση της ιρανικής προεδρίας.

Ο Πεζεσκιάν "προειδοποίησε για ενδεχόμενες ενέργειες της αμερικανικής πλευράς, η οποία θα μπορούσε να επιδιώξει ηγεμονικούς στόχους στην περιοχή του Καυκάσου με το πρόσχημα των οικονομικών επενδύσεων και της εγγύησης της ειρήνης", σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Η Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν ερίζουν εδώ και δεκαετίες για το σύνορό τους και το καθεστώς των θυλάκων που βρίσκονται στα αντίστοιχα εδάφη τους.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διαθέτουν δικαιώματα ανάπτυξης για τον διάδρομο, που ονομάζεται "Διαδρομή Τραμπ για τη Διεθνή Ειρήνη και Ευημερία" (TRIPP, το ακρωνύμιό της στα αγγλικά) σε αυτή τη στρατηγική περιοχή και πλούσια σε υδρογονάνθρακες.

Το Ιράν αντιτίθεται εδώ και καιρό στον διάδρομο αυτό, καθώς φοβάται ότι θα το αποκόψει από τον Καύκασο και θα φέρει μια ξένη παρουσία στα σύνορά του.

"Πρέπει να επαγρυπνούμε ώστε ο δρόμος αυτός να είναι πράγματι δρόμος της ειρήνης και της ανάπτυξης και όχι ένα εργαλείο στην υπηρεσία των ηγεμονικών στόχων των ξένων", πρόσθεσε ο Πεζεσκιάν.

Σήμερα το πρωί, ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας Εσμαΐλ Μπαγαΐ ανακοίνωσε, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, την επίσκεψη στο Ιράν ενός Αρμένιου υφυπουργού Εξωτερικών αύριο, Τρίτη.

"Δεν θεωρούμε την παρέμβαση εξωπεριφερειακών δυνάμεων επωφελή για την ασφάλεια και τη σταθερότητα της περιοχής αυτής. Έχουμε εκφράσει δημόσια την αντίθεσή μας σε αυτό".

"Θα το ανακοινώσουμε επίσης κατά τις προσεχείς μας επαφές με τις αρμενικές αρχές", πρόσθεσε.

Το Σάββατο, σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο Αλί Ακμπάρ Βελαγιατί, δήλωσε ότι η χώρα του δεν θα επιτρέψει τη δημιουργία διαδρόμου στον Καύκασο, καταγγέλλοντας "μια συνωμοσία" που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια στον Νότιο Καύκασο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

