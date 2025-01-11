Η Δανία έστειλε ιδιωτικά μηνύματα τις τελευταίες ημέρες στην ομάδα του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εκφράζοντας την προθυμία να συζητήσει την ενίσχυση της ασφάλειας στη Γροιλανδία ή την αύξηση της στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ στο νησί, ανέφεραν στο Axios δύο πηγές με γνώση του ζητήματος.

Σημειώνεται ότι η άρνηση του Τραμπ να αποκλείσει τη στρατιωτική πιθανότητα για την ανάληψη του ελέγχου της Γροιλανδίας ήταν ουσιαστικά μια απειλή για εισβολή σε έναν μακροχρόνιο σύμμαχο του ΝΑΤΟ. Οι δηλώσεις αυτές είχαν αιφνιδάσει την Κοπεγχάγη και πολλές άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Η Γροιλανδία είναι σε μεγάλο βαθμό αυτόνομη, αλλά η Δανία διατηρεί την ευθύνη για την άμυνα.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι ο έλεγχος της Γροιλανδίας -του μεγαλύτερου νησιού του κόσμου- είναι απαραίτητος για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ έναντι της Ρωσίας και της Κίνας. Ο γιος του επισκέφθηκε τη Γροιλανδία αυτή την εβδομάδα φορώντας καπέλα MAGA (κίνημα Make America Great Again - μτφ. Κάντε την Αμερική Σπουδαία Ξανά).

Οι κλιματικές αλλαγές προκαλούν ανταγωνισμό μεταξύ των υπερδυνάμεων και θα μπορούσαν επίσης να διευκολύνουν την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της Γροιλανδίας.

Η κυβέρνηση της Δανίας θέλει να πείσει τον Τραμπ, μεταξύ άλλων μέσω των μηνυμάτων που διαβιβάστηκαν στους συμβούλους του αυτή την εβδομάδα, ότι οι ανησυχίες του για την ασφάλεια μπορούν να αντιμετωπιστούν χωρίς να διεκδικήσουν οι ΗΠΑ τη Γροιλανδία.

Ένας Ευρωπαίος διπλωμάτης δήλωσε στο Axios ότι η Δανία θεωρείται ευρέως ως ένας από τους στενότερους συμμάχους των ΗΠΑ εντός της ΕΕ και κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι θα ήταν η πρώτη χώρα με την οποία ο Τραμπ θα προκαλούσε εντάσεις.

Η πρωθυπουργός της Δανίας Μέττε Φρεντέρικσεν και η ομόλογός της της Γροιλανδίας Múte Egede συναντήθηκαν την Παρασκευή στην Κοπεγχάγη για να συζητήσουν για την κατάσταση. Σε συνέντευξη Τύπου μετά τη συνάντηση η Φρεντέρικσεν δήλωσε ότι ζήτησε συνάντηση με τον Τραμπ. Ο Egede δήλωσε ότι είναι επίσης έτοιμος να μιλήσει με τον εκλεγμένο πρόεδρο.

Οι πηγές του Axios δήλωσαν ότι η κυβέρνηση της Δανίας θέλει να αποφύγει μια δημόσια σύγκρουση με τη νέα αμερικανική κυβέρνηση και ζήτησε από τα μέλη της ομάδας Τραμπ διευκρινίσεις σχετικά με το τι ακριβώς εννοούσε ο εκλεγμένος πρόεδρος στα σχόλιά του νωρίτερα αυτή την εβδομάδα. Στα μηνύματα που διαβιβάστηκαν στην ομάδα Τραμπ, η κυβέρνηση της Δανίας ξεκαθάρισε ότι η Γροιλανδία δεν είναι προς πώληση, αλλά εξέφρασε την ετοιμότητα να συζητήσει οποιοδήποτε άλλο αίτημα των ΗΠΑ σχετικά με το νησί, ανέφεραν οι πηγές.

Οι ΗΠΑ έχουν ήδη μια στρατιωτική βάση στη Γροιλανδία και μια συμφωνία με τη Δανία που χρονολογείται από το 1951 για την υπεράσπιση του νησιού, βάσει της οποίας θα μπορούσε εύκολα να συζητηθεί η αύξηση των αμερικανικών δυνάμεων.

Το κύριο ερώτημα είναι αν ο Τραμπ θα αρκεστεί στο να κλείσει μια συμφωνία με τη Δανία και να κηρύξει τη νίκη ή αν η πραγματική του αποστολή είναι να γίνει ο πρώτος πρόεδρος εδώ και 80 χρόνια που θα προσαρτήσει νέα εδάφη στις ΗΠΑ.

