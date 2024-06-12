Ένας κωμικός που εργαζόταν στο δημόσιο μέσο ενημέρωσης Radio France, ο Γκιγιόμ Μερίς, απολύθηκε για αμφιλεγόμενα και επιθετικά σχόλια του κατά του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου, καταγγέλλοντας σήμερα Τετάρτη σε αυτήν την απόφαση μια «ιδεολογική νίκη» της «ακροδεξιάς».

«Θα γελούσαμε ευχαρίστως αν η ιστορία σταματούσε στην προσωπική μου περίπτωση. Αλλά το σχέδιο είναι παγκόσμιο», έγραψε ο κωμικός, σε τόνο που δείχνει την αριστερή πολιτική του τοποθέτηση σε μια επιστολή "προς τη France Inter", τον πρώην ραδιοφωνικό σταθμό του, που ανήρτησε μία ημέρα μετά την απόλυσή του για «σοβαρό παράπτωμα».

«Οι "φιλελεύθεροι" βρίσκονται στη διαδικασία να παραδώσουν το κλειδί της χώρας στην ακροδεξιά, προσφέροντάς της, σήμερα, μια ακόμη ιδεολογική νίκη», δηλώνει ο κωμικός.

Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν προκήρυξε τη διεξαγωγή πρόωρων εκλογών, αποφασίζοντας την Κυριακή να διαλύσει την Εθνοσυνέλευση μετά την καταπόντιση του κόμματός του στις ευρωεκλογές, στις οποίες κέρδισε ο ακροδεξιός Εθνικός Συναγερμός (RN).



Φιγούρα στη σατιρική εκπομπή «Le grand Dimanche soir», ο Μερίς επανέλαβε στα τέλη Απριλίου τα αμφιλεγόμενα σχόλια του για τον Νετανιάχου που έκανε για πρώτη φορά στα τέλη Οκτωβρίου.

Τον συνέκρινε με ένα «είδος ναζιστή, αλλά χωρίς ακροποσθία», σχόλιο που πυροδότησε κατηγορίες για αντισημιτισμό και μια καταγγελία, που έκλεισε χωρίς νομικές επιπτώσεις. Αυτό χάρισε επίσης στο Radio France μια προειδοποίηση από την Arcom, τη ρυθμιστική αρχή οπτικοακουστικών μέσων.



Σε ένα email προς τους εργαζομένους, η πρόεδρος του Radio France, Σιμπίλ Βέιγ , υποστήριξε ότι ο κωμικός «δεν είχε αφήσει άλλη επιλογή» στον εργοδότη του από το να τον απολύσει.

«Επαναλαμβάνοντας τελικά τα σχόλιά του σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση τον Απρίλιο, ο Μερίς αγνόησε την προειδοποίηση της Arcom και ο εισαγγελέας έθεσε στο αρχείο την υπόθεση», υποστήριξε ο ίδιος.

Αρκετοί αρθρογράφοι της εκπομπής ανακοίνωσαν την αποχώρησή τους σε ένδειξη αλληλεγγύης με Γκιγιόμ Μερίς.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

